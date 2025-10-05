وزیر جنگ اسرائیل در صورت عدم تحقق توافق برای حماس خط و نشان کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، روز یکشنبه ضمن خط و نشان کشیدن برای حماس گفت که در صورت خودداری حماس از پایبندی به طرح صلح ارائه شده توسط ایالات متحده و عدم آزادی تمام اسرا، ارتش اسرائیل «بار دیگر شدت آتش» در شهر غزه را افزایش خواهد داد.

او در سخنرانی خود در یک مراسم یادبود مدعی شد: «دلیل تغییر احتمالی موضع حماس، شدت فشاری است که اسرائیل بر شهر غزه وارد می‌کند. ما اکنون انتظار داریم که مرحله اول [این معامله]در آینده نزدیک اجرا شده و تمام اسرا بلافاصله آزاد شوند.»

او ابراز امیدواری کرد که مرحله اول این طرح اجرا شود. کاتس همچنین گفت که ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه مستقر بوده و برای هر شرایطی آماده است.

پیش از این، اگرچه حماس با طرح ۲۰ ماده‌ای موافقت کرد، یکی از مقامات این گروه خاطرنشان ساخت که آزاد کردن تمام اسرا در مدت ۷۲ ساعت «غیرواقعی» است.

پیش از این حماس اعلام کرده بود اسرای اسرائیلی در نقاط مختلفی نگهداری می شوند و جمع آوری آن ها در مدت زمان اندک غیر ممکن است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزیر جنگ اسرائیل ، جنبش حماس
تبادل نظر
