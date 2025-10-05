باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «نوجهان» با هدف تقویت روحیه کنشگری، مسئولیتپذیری و اثرگذاری اجتماعی در میان نوجوانان، از ۱۲ مهرماه روزهای شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۱۷ از شبکه یک سیما پخش میشود.
این برنامه به تهیهکنندگی مریم نیکانلو تولید شده و تلاشی است برای معرفی نسل نوجوان بهعنوان ناظری آگاه، تحلیلگر و تأثیرگذار در جامعه؛ نسلی که صرفاً مخاطب رسانه نیست، بلکه خود روایتگر و قهرمان زندگی خویش است.
«نوجهان» ساختاری چندبخشی و پویا دارد و در بخش اصلی خود با عنوان «تحریریه نوجهان»، گروهی از مجریهای نوجوان در فضایی شبیه تحریریه خبری به مرور و تحلیل رویدادهای روز میپردازند. در این بخش، از نوجوانان کنشگر در حوزههای مختلف از جمله خبرنگاری، ورزش، فعالیتهای اجتماعی یا علمی دعوت میشود تا از تجربهها و دغدغههای خود بگویند.
از دیگر بخشهای برنامه میتوان به «معرفی کتاب خوب» اشاره کرد؛ بخشی که در آن نویسندگان حوزه نوجوان میهمان برنامه میشوند و درباره آثار خود، انگیزههای نویسندگی و خاطرات دوران نوجوانی سخن میگویند. هدف این بخش، ترویج فرهنگ مطالعه و الهامبخشی به نوجوانان علاقهمند به نوشتن است.
در یکی.دیگر از بخش های برنامه به نام «تجربه نوجهان» که حالوهوایی مشابه سخنرانیهای «تد تاک» دارد، نوجوانان در جایگاه روایتگر، تجربههای شخصی خود از مسیر رشد و موفقیت را برای همسالانشان بازگو میکنند. این بخش با هدف تقویت مهارت بیان، افزایش اعتماد به نفس و الگوسازی مثبت میان نوجوانان طراحی شده است
بخش «بانوی کنشگر» نیز به گفتوگو با زنان الهامبخشی اختصاص دارد که از مسیر نوجوانی تا امروز، تجربیات تأثیرگذاری در زندگی شخصی و اجتماعی خود داشتهاند. این گفتوگوها در فضایی صمیمی، نقش بانوان در تربیت نسل جدید را پررنگتر میکند.
در پایان هر قسمت، برنامه بار دیگر به تحریریه نوجهان بازمیگردد؛ جایی پر از گفتوگو، تحلیل و نگاه نقادانه نوجوانان به جامعه پیرامون.