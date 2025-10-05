باشگاه خبرنگاران جوان - امیر رئوف، مدیرکل صداوسیمای فارس در یادداشتی در خصوص رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران» این رویداد را همسو با راهبردهای سهگانه عدالتگستری، هویتمحوری و شتاب دهی به پیشرفت سند تحول رسانه ملی دانست.
در این یادداشت آمده است:
رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران» با شعارهای «فارس؛ سرزمین دین، حماسه، هنر» از ۱۹ تا ۲۵ مهر برگزار میشود. این رویداد همسو با راهبردهای سهگانه عدالتگستری، هویتمحوری و شتاب دهی به پیشرفت سند تحول رسانه ملی است که فرصت بینظیری در اختیار استانها قرار میدهد تا جلوههای کمنظیر و کمتر دیده شده استانها در عرصههای مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی و ... در گستره ملی و فراملی به نمایش درآید؛ بازنمایی از ظرفیتها که در کنار آن فرصتی برای بررسی چالشها و بیان مسیر پیشرفت هر استان و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری فراهم میآورد.
این رویداد از آنجایی برای استان فارس اهمیت دارد که با دیرینه چند هزارساله تمدنی و فرصتهای فراوان اقتصادی، جغرافیایی و جوّی میتواند زمینهساز شتابدهی بیشتر به پیشرفت و آبادانی کشور باشد.
صداوسیمای استان فارس در این رویداد با شعار «فارس سرزمین دین، حماسه و هنر» بر معرفی مفاخر، شخصیتها، اماکن و ویژگیها و بهطور کلی داشتههای فرهنگی، تمدنی و میراثی این استان تمرکز دارد. ازآنجاکه این رویداد با هفته بزرگداشت حافظ مقارن است، در قالبهای مختلف مستند، تولیدات کوتاه و محافل حافظ خوانی به این مناسبت توجه ویژهای میشود. همچنین تبیین جایگاه شیراز بهعنوان سومین حرم اهلبیت علیهمالسلام از راهبردهای این رویداد است.
از سویی استان فارس سرزمین علما و بزرگانی، چون ملاصدرا، آیات عظام میرزای شیرازی، سید عبدالحسین لاری و حسینی الهاشمی است که باید در این رویداد بهشایستگی به آن پرداخت. توجه به فرصتهای سرمایهگذاری استان فارس بهخصوص در مناطق ویژه اقتصادی فارس و صنایع تبدیلی کشاورزی از دیگر رویکردهای رسانهای در برگزاری این رویداد است.
همزمانی برگزاری این رویداد با نمایشگاه «شیراز اکسپو» هم فرصت دیگری است که در قاب «ایران جان» دیده میشود.
در این نمایشگاه، ظرفیتهای سرمایهگذاری و صادراتی ۳۷ شهرستان فارس با حضور نمایندگان تجاری ۲۰ کشور دنیا به نمایش گذاشته میشود که رسانه بهصورت ویژه به این رویداد توجه دارد. همزمان با این رویداد همچنین پیگیری مسائل کلان استان و مطالبات مردم استان هم در میزگردهای ویژه و گفتوگویهای خبری دنبال میشود تا آغازی به سوی آیندهای روشن و پر امید برای مردمان خوب سرزمین فارس.