مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران گفت: دهیاران یاوران ایمنی در جاده های روستایی مازندران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در همایش راهوران محله که بمناسبت گرامی داشت هفته فراجا برگزار گردید همکاری و تعامل دهیاران روستایی را بهترین گزینه برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ترافیک در مناطق روستایی عنوان کرد و گفت:جهت کاهش تصادفات و حوادث جاده‌ای همه ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول با توجه به حساسیت موضوع تصادفات جاده‌ای باید نسبت به فرهنگ سازی و استاندارد سازی همت مضاعف داشته باشند.

او با بیان اینکه بیشترین تصادفات جاده‌ای در محور‌های روستایی رخ می‌دهد، افزود: خوشبختانه با تمهیدات به عمل آمده بطور سه سال متوالی شاهد کاهش تصادفات در استان بودیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران به هم افزایی این اداره کل، پلیس راه و دهیاران اشاره کرد و گفت:دهیاران بهترین پتانسیل در روستا‌ها هستند که می‌توانند وضعیت ترافیک در جاده‌های روستایی را کنترل نمایند.

محمدنژاد در ادامه افزود: فرهنگ سازی در این خصوص باید از طریق آموزش همگانی چه در شهر و چه در روستا‌ها انجام شود و به موازات آن تکمیل و تجهیز امکانات و به‌روز‌رسانی وسایل ماموران جاده‌ای حائز اهمیت است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به نقش و جایگاه راهدار و برقراری امنیت عبور و مرور در جاده‌ها، گفت: راهدار با وجود مشکلات و خطر مرگ در سخت‌ترین شرایط کاری به استقبال خطر می‌رود و به تنها چیزی که فکر می‌کند خدمات ارزنده‌ای است که به یادگار می‌ماند.

محمدنژاد افزود: با توجه به تاکیدات استاندار محترم مبنی بر جمع آوری سرعتکاه‌های فاقد استاندارد و همچنین اصلاح و آشکار سازی سرعتکاه‌های مجاز این اقدام بصورت ضرب الاجل در حال اجراست که از دهیاران درخواست داریم که نسبت به این مهم اهتمام ویژه داشته باشند.

او گفت: این اداره کل سالانه نسبت به توزیع کلاه ایمنی به راکبین موتور سوار در محور‌های روستایی با شناسایی محور‌هایی که در طول سال آمار تصادف راکبین موتور سوار آنها بالا بوده است را در دستور کار دارد.

محمدنژاد افزود: توزیع سالانه شبرنگ آشکار ساز و مثلث خطر برای ماشین آلات و ادوات کشاورزی و وانت بار‌ها در روستا‌های حاشیه راه‌های اصلی استان واجرای برنامه آموزشی و عمرانی در مدارس روستا‌های حاشیه‌ی محور‌های اصلی با هدف افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به اصول ایمنی تردد و آشکار سازی مدارس از دیگر اقدامات این اداره کل است.