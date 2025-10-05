باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - شاهمرادی مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت: نمایشگاه ایران مد یک رویدادی مهم و اثرگذار در حوزه تجهیزات پزشکی است. اکنون دو نمایشگاه در زمینه تجهیزات پزشکی در سال برگزار می شود که این امر نشان دهنده توانایی تولیدکننگان در برگزاری دو نمایشگاه است.

به گفته وی فضای نمایشگاه محدودیت هایی را در برگزاری نمایشگاه ایجاد کرده است. هدفمند کزدن نمایشگاه ها یکی از اقدامات و برنامه های سازمان غذا و دارو است.

شاهمرادی تاکید کرد: جایگاه علمی کشور با برگزاری پنل ها و کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه ایران مد ارتقا پیدا می کند.

وی تصریح کرد: سالی یک میلیارد دلار ارز بابت اقلام مصرفی و حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای تجهیزات پزشکی ارز تامین شده است.

سعیدلو رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و ملزومات دارویی گفت: این نمایشگاه در دو دوره گذشته بازتاب خوبی داشته و شرکت های حاضر از توانمندی های خوبی برخوردار هستند‌.

به گفته وی اکنون در منطقه جزء کشورهای مهم در تولید تجهیزات پزشکی هستیم. الان ۴۰ تا ۵۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز بازار و در حوزه کالاهای مصرفی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود.

در ادامه مراسم،مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: در این دوره تمام سازمان ها پای کار آمده اند و مطمئنا نمایشگاه خوبی خواهیم داشت.

به گفته وی در این نمایشگاه ۳۰۰ شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی حضورشان قطعی شده است و سه سمینار با امتیاز باز آموزی در حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: در حاشیه ابن نمایشگاه میزهای خدمت تشکیل شده و این کار با هدف رفع موانع تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی برپا خواهد شد.

در ادامه علی پور عضور انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی گفت: برنامه های علمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران مد برپا خواهد شد.

در ادامه مراسم، عباس براتی نائب رئیس اتحادیه بازرگانان گفت: در این شرایط کارهای بازرگانی به دلیل تحریم های ناجوانمردانه و عدم انتقال پول سخت است اما اتحادیه در کنار تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی است.