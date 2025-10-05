باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی با حضور جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، بائوجان معاون راه آهن قزاقستان، کامیلجانوف معاون مدیرعامل راه آهن ازبکستان و سیلاب نوربردیوف، معاون وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان، تفاهمنامهای به منظور توسعه حمل و نقل بینالمللی حمل و نقل ریلی در مسیر "چین - قزاقستان - ازبکستان - ترکمنستان - ایران" به امضا رسید.
یکی از محورهای اصلی این تفاهم نامه، هماهنگی سیاستهای تعرفهای و توسعه نرخهای رقابتی برای حمل کانتینری و ترانزیتی است. طرفین بر این باورند که شفافیت و قابل پیشبینی بودن تعرفهها نقش کلیدی در جذب شرکتهای حمل و نقل دارد.
در این راستا، ایران علاقه خود را برای حمل سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن محموله معدنی فلهای و ۲ میلیون تن حمل مایعات از طریق واگنهای مخزندار ابراز داشت. اجرای این حجم از حمل و نقل نیازمند تشکیل منظم قطارهای کانتینری و هماهنگی شرایط آنها در طول مسیر است. همچنین، در این تفاهم نامه بر لزوم توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت در بخشهای کلیدی مسیر تأکید شده است.
مدیران راهآهن چهار کشور بر اهمیت تبادل سریع اطلاعات، هماهنگی برنامهها و یافتن راهحلهای مشترک برای رفع موانع تأکید کردند.
توسعه خدمات دیجیتال مانند مدیریت اسناد الکترونیکی، ردیابی آنلاین کانتینرها و ایجاد یک پورتال اطلاعاتی یکپارچه از موضوعات دیگر توافق شده است.
برای معرفی هرچه بهتر این مسیر در بازار حمل و نقل بینالمللی، طرفین از ایدهی تبلیغات مشترک، تهیه مطالب اطلاعاتی برای شرکتهای حمل و نقل و لجستیک و ایجاد رویکردی یکپارچه برای معرفی این مسیر به عنوان یک مقصد رقابتی و قابل اعتماد استقبال کردند.
منبع: راهآهن