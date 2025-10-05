باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، در برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد تاکید کرد: تشکل‌ها هیچ‌گاه در تعیین قیمت مرغ نقش نداشته‌اند و قیمت این کالای پروتئینی همیشه بر اساس عرضه و تقاضا و تصمیم‌گیری عوامل توزیع و کشتارگاه‌ها مشخص شده است.

وی با بیان نارضایتی خود به عنوان تولیدکننده از افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده مرغ، افزود: چه زمانی که تولیدکنندگان مرغ در مقاطعی با ضرر مواجه بودند و چه اکنون که قیمت مرغ زنده چند هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی است، تشکل‌ها هیچ‌گاه تعیین‌کننده قیمت نبوده‌اند.

اسدالله‌نژاد ادامه داد: در شرایط فعلی تولیدکنندگان هیچ نقشی در افزایش قیمت مرغ نداشته و اغلب مرغ را پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه می‌کنند و نقش توزیع‌کنندگان در بازار از تولیدکنندگان پررنگ‌تر شده است.

عوامل کاهش عرضه مرغ در فصل تابستان

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور دلیل وضعیت فعلی بازار را عواملی همچون کاهش جوجه‌ریزی به واسطه گرمای شدید هوا، افزایش تلفات واحدهای مرغداری به دلیل تنش گرمایی و کاهش وزن‌گیری جوجه‌ها عنوان کرد.

وی افزود: این شرایط غیرقابل پیش‌بینی است و مختص ایران نیست، بلکه در تمام دنیا در فصل تابستان تنش‌های گرمایی باعث کاهش تولید می‌شود.

اسدالله‌نژاد همچنین به ذائقه مردم ایران اشاره کرد و گفت: بخش عمده مرغ مصرفی در کشور به صورت گرم توزیع می‌شود و در حال حاضر ۹۷ تا ۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است.