مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: تشکل‌ها هیچ‌گاه در تعیین قیمت مرغ نقش نداشته‌اند و قیمت این کالای پروتئینی همیشه بر اساس عرضه و تقاضاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، در برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد تاکید کرد: تشکل‌ها هیچ‌گاه در تعیین قیمت مرغ نقش نداشته‌اند و قیمت این کالای پروتئینی همیشه بر اساس عرضه و تقاضا و تصمیم‌گیری عوامل توزیع و کشتارگاه‌ها مشخص شده است.

وی با بیان نارضایتی خود به عنوان تولیدکننده از افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده مرغ، افزود: چه زمانی که تولیدکنندگان مرغ در مقاطعی با ضرر مواجه بودند و چه اکنون که قیمت مرغ زنده چند هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی است، تشکل‌ها هیچ‌گاه تعیین‌کننده قیمت نبوده‌اند.

اسدالله‌نژاد ادامه داد: در شرایط فعلی تولیدکنندگان هیچ نقشی در افزایش قیمت مرغ نداشته و اغلب مرغ را پایین‌تر از نرخ واقعی عرضه می‌کنند و نقش توزیع‌کنندگان در بازار از تولیدکنندگان پررنگ‌تر شده است.

عوامل کاهش عرضه مرغ در فصل تابستان

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور دلیل وضعیت فعلی بازار را عواملی همچون کاهش جوجه‌ریزی به واسطه گرمای شدید هوا، افزایش تلفات واحدهای مرغداری به دلیل تنش گرمایی و کاهش وزن‌گیری جوجه‌ها عنوان کرد.

وی افزود: این شرایط غیرقابل پیش‌بینی است و مختص ایران نیست، بلکه در تمام دنیا در فصل تابستان تنش‌های گرمایی باعث کاهش تولید می‌شود.

اسدالله‌نژاد همچنین به ذائقه مردم ایران اشاره کرد و گفت: بخش عمده مرغ مصرفی در کشور به صورت گرم توزیع می‌شود و در حال حاضر ۹۷ تا ۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است.

برچسب ها: تولید مرغ ، قیمت مرغ
خبرهای مرتبط
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
قیمت مرغ در فروشگاه‌های لوکس تا ۱۷۰ هزار تومان رسید/قیمت مرغ گرم به زودی به ۱۲۰ تومان می‌رسد+فیلم
عرضه مرغ بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان گرانفروشی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
شناسایی سرمایه گذاران چوب در استان‌ها/ احیای نهالستان‌ها با طرح کاشت یک میلیارد درخت
جزئیات اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی اعلام شد+ فیلم
ثبت رکورد ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز در نیروگاه‌ها+ فیلم
پرداخت بیش از ۹۰ درصد خسارت مشترکان خانگی
تلاش ایران و نروژ برای همکاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها
تکالیف نهاد‌ها در به‌‏روزرسانی سامانه اطلاعات شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری
صرفه جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت با افتتاح آزاد راه شیراز- اصفهان
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۳ مهر ماه
حذف فرآیندهای مبتنی بر کاغذ با اجرای صورت حساب الکترونیکی
آغاز عرضه تجاری آیفون با قیمت نجومی ۲۸۰ میلیون تومانی
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی از جمله چالش‌های بلندمدت اقتصاد
۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری هوایی ایران است
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است
امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه حمل ریلی میان ایران، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
کارت الکترونیک آرد جامعه عشایر به زودی اجرا می‌شود/تخصیص ۳ همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایر + فیلم
سرمایه‌گذاری ۹ همتی بخش خصوصی در صنعت هوایی/ ۲هزار و ۱۰۰ صندلی پرواز اضافه شد
مصرف ۴۰ درصد بنزین در ۵ استان کشور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی
با مصوبه حذف ۴صفر هر ریال معادل ۱۰۰ قران شد+فیلم
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار+ فیلم
گام سوم دولت با افتتاح ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شد
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم