عملیات اجرایی آسفالت فاز اول محور قره‌پیری (شیراز _صدرا) به‌عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، ارتقای ایمنی و تسهیل تردد شهروندان شیراز و صدرا ایفا خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین جمشیدی، در جریان این بازدید با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی کل مسیر تاکنون به ۵۶.۵ درصد رسیده است، گفت: در این پروژه، اجرای ۲۱ دستگاه پل، زیرگذر و آبرو در دستور کار قرار دارد که از این تعداد، ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شده‌اند، دو پل در مرحله اجرای دال و شناژ قرار دارند و یک پل نیز در مرحله اجرای پی است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به عملیات خاکی پروژه اظهار داشت که تاکنون ۲،۲۷۰،۰۰۰ مترمکعب از مجموع ۳،۱۶۶،۰۰۰ مترمکعب عملیات خاک‌برداری انجام شده که معادل ۷۲ درصد کل عملیات است. همچنین ۸۲۴،۰۰۰ مترمکعب از مجموع ۱،۰۶۵،۰۰۰ مترمکعب عملیات خاک‌ریزی به انجام رسیده که نشان‌دهنده پیشرفت ۷۷ درصدی در این بخش است.

جمشیدی ادامه داد: قیرپاشی مسیر به طول ۴.۵ کیلومتر از سمت صدرا به شیراز آغاز شده و تاکنون ۵۰۰ متر از این مسیر قیرپاشی شده است. وی افزود که هم‌اکنون ماشین‌آلات سنگین شامل گریدر، بولدوزر، غلطک، کامیون و تانکر آب در مسیر فعال هستند و فعالیت‌های اجرایی با جدیت ادامه دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به رفع معارضین محلی در چند نقطه از مسیر اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های مستمر، اخذ دستور قضایی و همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز، موانع موجود برطرف شده و روند اجرای پروژه بدون وقفه در حال پیشروی است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس تأکید کرد: نظارت دقیق بر کیفیت مصالح مصرفی، ایمنی عملیات و رعایت برنامه زمان‌بندی پروژه از اولویت‌های اجرایی است. وی افزود که در شرایط کنونی، سرعت و کیفیت باید همزمان مدنظر قرار گیرد تا این پروژه به الگویی برای سایر طرح‌های عمرانی استان تبدیل شود.

جمشیدی در پایان از همکاری مؤثر فرمانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری‌های شیراز و صدرا و دیگر دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع اجرایی قدردانی کرد و از تداوم حمایت استانداری فارس از پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار خبر داد.

منبع: شرکت عمران صدرا

