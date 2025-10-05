وزرای خارجه کشور‌های عضو گروه عربی-اسلامی در بیانیه‌ای مشترک از پاسخ جنبش حماس به طرح ترامپ برای غزه استقبال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزرای خارجه کشور‌های عضو گروه عربی-اسلامی در بیانیه‌ای مشترک که روز یکشنبه منتشر شد، از پاسخ جنبش حماس به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای توقف جنگ غزه استقبال کردند. در این بیانیه که به امضای وزرای خارجه قطر، اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر رسیده، بر حمایت از تلاش‌ها برای اجرای این طرح و پایان فوری جنگ تأکید شده است.

این کشور‌ها که هفته گذشته در نیویورک با ترامپ دیدار کرده بودند، در بیانیه خود آمادگی حماس برای تحویل اداره غزه به یک کمیته اداری انتقالی فلسطینی را گامی مثبت ارزیابی کردند. همچنین بر تعهد خود برای دستیابی به توافقی جامع که تضمین‌کننده ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و جلوگیری از کوچ اجباری مردم فلسطین باشد، تأکید نمودند.

پس از اعلام موافقت اولیه حماس با این طرح، دونالد ترامپ به طور رسمی از رژیم صهیونیستی خواست تا حملات خود به غزه را متوقف کند. پیش‌بینی می‌شود که هیئت‌های مذاکره کننده حماس و رژیم صهیونیستی روز‌های یکشنبه و دوشنبه در قاهره به صورت غیرمستقیم درباره جزئیات اجرایی این طرح گفت‌و‌گو کنند. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که جنبش حماس ضمن استقبال از طرح ترامپ، خواستار ارائه توضیحات بیشتری درباره برخی بند‌های آن شده است.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: طرح ترامپ ، جنبش حماس
خبرهای مرتبط
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
رژیم صهیونیستی به اشغال سه منطقه استراتژیک در غزه ادامه می‌دهد
شیخ نعیم قاسم: هدف قرار دادن فلسطین، مقاومت و ایران بخشی از یک نبرد واحد است
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آخرین اخبار
حماس گزارش العربیه را تکذیب کرد
مکرون دولت جدید فرانسه را معرفی کرد
العربیه: حماس جمع‌آوری اجساد اسرای اسرائیلی را آغاز کرده است
رسانه‌های عربی: حماس پیش از مذاکرات، فهرست درخواست‌های خود را ارائه کرد
ترامپ: تقریبا همه با طرح آتش‌بس غزه موافقت کرده‌اند
راهپیمایی گسترده مردم هلند در میانه باران برای حمایت از مردم غزه + تصاویر
ورود خودرو‌های سنگین مصری به غزه برای ساخت اردوگاه آوارگان 
قرقیزستان ۱۳۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد
آموزش دختران کلید توسعه اقتصادی افغانستان
هشدار فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ درباره بحران انسانی در مناطق زلزله‌زده افغانستان
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
مارکو روبیو: جنگ غزه هنوز تمام نشده است
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
پاپ لئو چهاردهم: امیدواریم طرح آتش‌بس غزه به نتایج مطلوب برسد
صعود کوهنوردان مهاجر افغانستانی به سه قله البرز با پیام آزادی و امید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
بیانیه مشترک شماری از کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از پاسخ حماس به طرح ترامپ
کاتس: اگر توافق نباشد، شدت حملات به غزه افزایش می‌یابد
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
پوتین: ارسال موشک‌های تاماهاک آمریکا به اوکراین، روابط با واشنگتن را نابود می‌کند
حمله موشکی یمن به اهداف حساس در قدس اشغالی
ادعای پستوریوس: روسیه ممکن است طی چند سال آینده به کشور‌های ناتو حمله کند
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
بازگشایی فرودگاه ویلنیوس پس از گزارش حضور بالون‌های مرموز