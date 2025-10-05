باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزرای خارجه کشور‌های عضو گروه عربی-اسلامی در بیانیه‌ای مشترک که روز یکشنبه منتشر شد، از پاسخ جنبش حماس به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای توقف جنگ غزه استقبال کردند. در این بیانیه که به امضای وزرای خارجه قطر، اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر رسیده، بر حمایت از تلاش‌ها برای اجرای این طرح و پایان فوری جنگ تأکید شده است.

این کشور‌ها که هفته گذشته در نیویورک با ترامپ دیدار کرده بودند، در بیانیه خود آمادگی حماس برای تحویل اداره غزه به یک کمیته اداری انتقالی فلسطینی را گامی مثبت ارزیابی کردند. همچنین بر تعهد خود برای دستیابی به توافقی جامع که تضمین‌کننده ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و جلوگیری از کوچ اجباری مردم فلسطین باشد، تأکید نمودند.

پس از اعلام موافقت اولیه حماس با این طرح، دونالد ترامپ به طور رسمی از رژیم صهیونیستی خواست تا حملات خود به غزه را متوقف کند. پیش‌بینی می‌شود که هیئت‌های مذاکره کننده حماس و رژیم صهیونیستی روز‌های یکشنبه و دوشنبه در قاهره به صورت غیرمستقیم درباره جزئیات اجرایی این طرح گفت‌و‌گو کنند. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که جنبش حماس ضمن استقبال از طرح ترامپ، خواستار ارائه توضیحات بیشتری درباره برخی بند‌های آن شده است.

منبع: العربیه انگلیسی