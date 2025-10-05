باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رضا البرزی افزود: با تشکیل این پویش سه مقطع برای برگزاری جشن عاطفه ها پیش بینی شده بود.

وی بیان داشت: در مرحله نخست این پویش، برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌ها در سطح مناطق و شهرستان ها از هفته سوم شهریور برگزار شد.

البرزی گفت: همچنین در آخرین جمعه شهریورماه نیز پایگاه‌هایی به شکل نمادین در مصلاهای نماز جمعه استان و شهرستان ها برپا شد و از امروز هم جشن عاطفه‌ها با همکاری آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی در مدارس برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز با تاکید بر اهمیت زمان‌بندی اجرای طرح خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم کمک‌ ها با حفظ شأن انسانی به دست دانش‌آموزان برسد.

البرزی ادامه داد: همکاری نزدیک کمیته امداد با آموزش و پرورش این امکان را فراهم کرده تا دانش‌آموزان نیازمند شناسایی‌ شده که تحت پوشش امداد هم نیستند، از این کمک‌ ها بهره‌مند شوند.

وی در تشریح روش‌ های مشارکت مردم در جشن عاطفه‌ها گفت: نیکوکاران می‌توانند با ارسال عدد پنج به سر شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ در این پویش سهیم شوند. همچنین، کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷* برای کمک‌های استانی و شماره کارت ۰۵۷۸-۵۰۰۳-۹۹۷۹-۶۰۳۷ نیز برای واریز کمک‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز اظهار داشت: جشن عاطفه‌ها فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ نوع‌ دوستی و همراهی با دانش‌آموزان نیازمند است ، امیدواریم مردم نیکوکار البرز همچون سال‌های گذشته با حضور پررنگ خود زمینه‌ساز شور و نشاط آغاز سال تحصیلی فرزندان محروم شوند.