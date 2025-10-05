باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
افزایش جذب گردشگر در نصف جهان + فیلم

با برگزاری پویش اصفهان برای ایران از دهم شهریور تا دهم مهر، جذب گردشگر در نصف جهان هفت درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ با اجرای پویش اصفهان برای ایران و برگزاری رویداد ایران جان در رسانه ملی جذب گردشگر در نصف جهان هفت درصد افزایش یافت.

