استاندار گیلان در نشست با جامعه هتلداران از آغاز ساخت ۱۱ هتل ۴ و ۵ ستاره در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۱۳ مهر ماه) در نشست با اعضای انجمن هتلداران استان، گردشگری را محور اصلی اقتصاد گیلان دانست و گفت: صنعت ما در استان گردشگری است؛ باید این واقعیت به عنوان شعار و باور عمومی در ذهن مدیران و فعالان اقتصادی کشور نقش ببندد. گیلان هویت و ظرفیت خود را در گردشگری دارد و اگر این بخش را تقویت کنیم، معیشت مردم و حفظ منابع طبیعی و تاریخی استان نیز تضمین خواهد شد.
او با بیان اینکه گیلان از موهبتهای طبیعی کمنظیری برخوردار است، افزود: خداوند طبیعتی به ما داده که برای آن هیچ هزینهای نکردهایم؛ بارندگیهای فراوان، جنگلهای هیرکانی با قدمت هزارساله، کوه، جلگه و دریا که در فاصله کمتر از یک ساعت از هم قرار دارند، همه ظرفیتهایی هستند که هزینه سرمایهگذاری در گردشگری را نسبت به سایر نقاط کشور بهمراتب پایینتر میآورند.
گیلان؛ کمهزینهترین بستر سرمایهگذاری در صنعت گردشگری کشور
استاندار گیلان تصریح کرد: در کمتر استانی میتوان چنین تنوعی از جاذبهها را تجربه کرد. از تورهای کشاورزی نظیر برداشت فندق، زیتون، مرکبات و کیوی گرفته تا بازدید از روستاهای تاریخی با قدمتی بیش از هزار سال، همه و همه در گیلان فراهم است. این یعنی گیلان میتواند مقصد نخست گردشگران داخلی و خارجی باشد.
حق شناس بر اهمیت تقویت صنعت هتلداری تأکید کرد و گفت: افزایش کیفیت خدمات اقامتی و توسعه زیرساختهای پذیرایی و اقامت، کلید ماندگاری گردشگران است. در حال حاضر ساخت ۱۱ هتل چهار و پنجستاره در استان آغاز شده که در کنار اقامتگاههای بومگردی، تنوع مطلوبی از خدمات گردشگری را فراهم خواهد کرد.
به گفته او، هرچه تعداد هتلها بیشتر شود، صنعت گردشگری قویتر خواهد شد.
استاندار با اشاره به طرحهای زیرساختی استان گیلان گفت: آستارا تنها شهر کشور است که هم مرز زمینی، هم مرز دریایی و هم مرز ریلی دارد. روزانه صدها کامیون از این مرز تردد میکنند و تکمیل خط ریلی رشت ـ آستارا یکی از پروژههای بزرگ دولت است که تحولی اساسی در حملونقل و گردشگری استان ایجاد خواهد کرد.
راه آهن رشت ـ آستارا، یکی از زیباترین مسیرهای ریلی کشور
حق شناس ادامه داد: قطعه ریلی رشت ـ آستارا تقریبا به طور کامل بر روی پل اجرا میشود و در مسیری که از یک سو دریا و از سوی دیگر جنگل دارد، یکی از زیباترین مسیرهای ریلی کشور را شکل میدهد. آزادسازی بیش از ۸۰ کیلومتر از مسیر در شش ماه گذشته انجام شده و رئیسجمهور شخصا روند پیشرفت این پروژه را دنبال میکند.
او همچنین با اشاره به توسعه فرودگاه رشت گفت: طبق توافق با وزارت راه، باند فرودگاه به ۴ کیلومتر افزایش مییابد تا امکان نشست و برخاست هواپیماهای پهنپیکر فراهم شود. این اقدام میتواند مسیر پروازهای مستقیم از رشت به مقاصدی، چون دبی، استانبول و مسکو را فعال کند و گردشگری بینالمللی گیلان را متحول سازد.
پرواز مستقیم رشت ـ مسکو برقرار میشود
استاندار گیلان افزود: در ۲ ماه اخیر مذاکراتی با شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی انجام دادهایم. حتی در سفر اخیر به مسکو با معاون وزیر حملونقل روسیه گفتوگو کردیم تا پرواز مستقیم رشت ـ مسکو برقرار شود. با شرکت ماهان نیز مذاکره کردهایم تا یکی از ۵ پرواز این شرکت به مسکو از رشت انجام شود.
حقشناس با بیان اینکه گیلان از هر نظر منحصربهفرد است، تصریح کرد: از کوه و جنگل و دریا تا محصولات کشاورزی و بافت تاریخی، همه چیز در این استان وجود دارد. اگر به درستی از این مزیتها بهره ببریم، گیلان میتواند به یکی از قطبهای اصلی گردشگری منطقه تبدیل شود.
ضرورت صیانت از بافت تاریخی و احداث کنار گذرماسوله
او در ادامه به موضوع صیانت از میراث تاریخی گیلان اشاره کرد و گفت: ماسوله یک بنای تاریخی چند هزار ساله است و کوچکترین بیتوجهی به شرایط آن میتواند خسارات جبرانناپذیری به بار آورد.
حق شناس در پاسخ به سوال یکی از حضار در خصوص آسفالت مسیر خلخال به ماسوله تصریح کرد: اجرای طرح موجود جاده هم موجب ترافیک سنگین خواهد شد و هم فشار مضاعف بر بافت تاریخی این شهر وارد میکند. نتیجه چنین اقدامی، تخریب تدریجی میراث فرهنگی ماسوله خواهد بود.
او اعلام کرد: پیشنهاد استانداری، احداث یک کنارگذر برای ماسوله است تا ضمن تسهیل رفتوآمد، بافت تاریخی این شهر از آسیب در امان بماند. ما آمادگی داریم هزینههای مربوط به مطالعات و طراحی این کنارگذر را بر عهده بگیریم، چراکه معتقدیم هیچ توسعهای نباید به بهای نابودی تاریخ و فرهنگ این سرزمین تمام شود.
استاندار گیلان با قدردانی از دغدغههای مردم و مسئولان محلی گفت: حفظ ماسوله به عنوان نماد هویت فرهنگی گیلان وظیفه همه ماست و باید با جدیت و حساسیت از آن پاسداری کنیم.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان؛