مقامات حماس و اسرائیل قرار است روز‌های یکشنبه و دوشنبه در مصر مذاکرات غیرمستقیمی برگزار کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مذاکره‌کنندگان و همچنین مقامات کشور‌های میانجی در حال حاضر پیش از مذاکرات در مصر در حال مذاکره هستند.

به گفته رسانه‌های دولتی مصر، مقامات حماس و اسرائیل قرار است روز‌های یکشنبه و دوشنبه طبق یک رویه رایج بین طرفین مذاکرات غیرمستقیمی برگزار کنند.

به گفته کاخ سفید، ترامپ دو نماینده به مصر فرستاده است که شامل دامادش، جرد کوشنر و مذاکره‌کننده اصلی خاورمیانه‌اش، استیو ویتکتف می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا به حماس گفته است که به محض موافقت با خط اولیه عقب‌نشینی نظامی اسرائیل در غزه، آتش‌بس فوری برقرار خواهد شد.

این مذاکرات پس از آن انجام می‌شود که حماس موافقت کرد اسرای اسرائیلی در غزه را آزاد کند و برخی شرایط دیگر در طرح ترامپ برای غزه را بپذیرد، اما سوالاتی در مورد مسائل نگران‌کننده‌ای مانند خروج اسرائیل از نوار غزه و خلع سلاح وجود دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرده که اسرا ظرف چند روز آزاد شوند، اما ارتش او علیرغم درخواست ترامپ برای توقف حملات به حملات خود به غزه ادامه داده و ده‌ها نفر را به شهادت رسانده است.

در همین حال برخی کشور‌های عربی و اسلامی از گام‌های حماس در مورد پیشنهاد ترامپ برای غزه استقبال کردند. در بیانیه مشترکی از وزرای امور خارجه مصر، اردن، اندونزی، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی آمده است که این کشور‌ها از گام‌های برداشته شده توسط حماس در مورد طرح ترامپ برای غزه از جمله آزادی همه اسیران اسرائیلی و آغاز فوری مذاکرات در مورد سازوکار‌های اجرایی استقبال کرده‌اند.

در این بیانیه مشترک آمده است: «وزرای امور خارجه همچنین از درخواست رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل برای توقف فوری بمباران و آغاز اجرای توافق تبادل اسرا استقبال کردند و از تعهد او برای برقراری صلح در منطقه قدردانی کردند.»

آنها همچنین از حماس به خاطر اعلام «آمادگی‌اش برای واگذاری اداره غزه به یک کمیته اداری انتقالی فلسطینی متشکل از تکنوکرات‌های مستقل» استقبال کردند.

دیپلمات‌های ارشد بر لزوم آغاز فوری مذاکرات برای توافق در مورد سازوکار‌های اجرای این پیشنهاد و رسیدگی به همه جنبه‌های آن تأکید کردند. در این بیانیه همچنین بر تعهد مشترک کشور‌ها برای حمایت از تلاش‌ها برای اجرای این پیشنهاد تأکید شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
بیانیه مشترک شماری از کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از پاسخ حماس به طرح ترامپ
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
رژیم صهیونیستی به اشغال سه منطقه استراتژیک در غزه ادامه می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سربازان دیجیتال مهم‌ترین سلاح نتانیاهو
نتانیاهو و سربازان جعلی پهلوی
ادعای رسانه‌های صهیونیستی: بازداشت یک سرباز به اتهام ارتباط اطلاعاتی با ایران
تشدید تنش؛ آیا ایران و رژیم صهیونیستی به سمت جنگ دیگر حرکت می‌کنند؟
ترامپ: پس از تایید خط عقب‌نشینی از سوی حماس، آتش‌بس غزه اجرا می‌شود
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
اولین حضور رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس در انظار عمومی پس از حمله اسرائیل به دوحه
شمار قربانیان فرو ریختن مدرسه‌ای در اندونزی به ۳۶ نفر رسید
حزب حاکم گرجستان در انتخابات محلی پیروز شد
ثبت‌نام ۵۳ هزار دانش‌آموز اتباع در تهران/ پیش‌بینی افزایش آمار با شیوه‌نامه جدید
آخرین اخبار
بیانیه مشترک شماری از کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از پاسخ حماس به طرح ترامپ
کاتس: اگر توافق نباشد، شدت حملات به غزه افزایش می‌یابد
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
پوتین: ارسال موشک‌های تاماهاک آمریکا به اوکراین، روابط با واشنگتن را نابود می‌کند
حمله موشکی یمن به اهداف حساس در قدس اشغالی
ادعای پستوریوس: روسیه ممکن است طی چند سال آینده به کشور‌های ناتو حمله کند
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
بازگشایی فرودگاه ویلنیوس پس از گزارش حضور بالون‌های مرموز
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان محور دیدار سرپرست سفارت ایران با مقامات طالبان 
تداوم لرزه ها در کامچاتکا/ زلزله‌ ۵ ریشتری شبه‌جزیره کامچاتکا را لرزاند
رژیم صهیونیستی به اشغال سه منطقه استراتژیک در غزه ادامه می‌دهد
ادعای رسانه‌های صهیونیستی: بازداشت یک سرباز به اتهام ارتباط اطلاعاتی با ایران
باران‌های شدید و سیل در نپال جان دستکم ۲۲ نفر را گرفت
نجات افغانستان در گرو وحدت ملی است
غلبه بر حریف آمریکایی؛ بشارت رکورد شکست‌ناپذیری خود را زنده نگه داشت
نخست‌وزیر گرجستان پس از «شکست کودتای نافرجام»، وعده عواقب سخت داد
خیانت آمریکا به متحدان افغانستانی؛ ترامپ هزاران همکار افغانستانی را رها می کند
انتخابات نمایشی پارلمانی در سوریه پسا اسد
ثبت‌نام ۵۳ هزار دانش‌آموز اتباع در تهران/ پیش‌بینی افزایش آمار با شیوه‌نامه جدید
حزب حاکم گرجستان در انتخابات محلی پیروز شد
زخمی شدن ۳۲ افسر پلیس در ناآرامی‌های تفلیس/ بازداشت پنج نفر از سازمان‌دهندگان تجمع
تشدید تنش؛ آیا ایران و رژیم صهیونیستی به سمت جنگ دیگر حرکت می‌کنند؟
ترامپ مجوز اعزام نیرو به شیکاگو را صادر کرد
کیم جونگ اون خواستار توسعه مداوم قابلیت‌های دفاعی کره شمالی شد
شمار قربانیان فرو ریختن مدرسه‌ای در اندونزی به ۳۶ نفر رسید
اولین حضور رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس در انظار عمومی پس از حمله اسرائیل به دوحه
نتانیاهو و سربازان جعلی پهلوی
سربازان دیجیتال مهم‌ترین سلاح نتانیاهو
ترامپ: پس از تایید خط عقب‌نشینی از سوی حماس، آتش‌بس غزه اجرا می‌شود
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست