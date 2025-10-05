باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مذاکره‌کنندگان و همچنین مقامات کشور‌های میانجی در حال حاضر پیش از مذاکرات در مصر در حال مذاکره هستند.

به گفته رسانه‌های دولتی مصر، مقامات حماس و اسرائیل قرار است روز‌های یکشنبه و دوشنبه طبق یک رویه رایج بین طرفین مذاکرات غیرمستقیمی برگزار کنند.

به گفته کاخ سفید، ترامپ دو نماینده به مصر فرستاده است که شامل دامادش، جرد کوشنر و مذاکره‌کننده اصلی خاورمیانه‌اش، استیو ویتکتف می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا به حماس گفته است که به محض موافقت با خط اولیه عقب‌نشینی نظامی اسرائیل در غزه، آتش‌بس فوری برقرار خواهد شد.

این مذاکرات پس از آن انجام می‌شود که حماس موافقت کرد اسرای اسرائیلی در غزه را آزاد کند و برخی شرایط دیگر در طرح ترامپ برای غزه را بپذیرد، اما سوالاتی در مورد مسائل نگران‌کننده‌ای مانند خروج اسرائیل از نوار غزه و خلع سلاح وجود دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ابراز امیدواری کرده که اسرا ظرف چند روز آزاد شوند، اما ارتش او علیرغم درخواست ترامپ برای توقف حملات به حملات خود به غزه ادامه داده و ده‌ها نفر را به شهادت رسانده است.

در همین حال برخی کشور‌های عربی و اسلامی از گام‌های حماس در مورد پیشنهاد ترامپ برای غزه استقبال کردند. در بیانیه مشترکی از وزرای امور خارجه مصر، اردن، اندونزی، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی آمده است که این کشور‌ها از گام‌های برداشته شده توسط حماس در مورد طرح ترامپ برای غزه از جمله آزادی همه اسیران اسرائیلی و آغاز فوری مذاکرات در مورد سازوکار‌های اجرایی استقبال کرده‌اند.

در این بیانیه مشترک آمده است: «وزرای امور خارجه همچنین از درخواست رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل برای توقف فوری بمباران و آغاز اجرای توافق تبادل اسرا استقبال کردند و از تعهد او برای برقراری صلح در منطقه قدردانی کردند.»

آنها همچنین از حماس به خاطر اعلام «آمادگی‌اش برای واگذاری اداره غزه به یک کمیته اداری انتقالی فلسطینی متشکل از تکنوکرات‌های مستقل» استقبال کردند.

دیپلمات‌های ارشد بر لزوم آغاز فوری مذاکرات برای توافق در مورد سازوکار‌های اجرای این پیشنهاد و رسیدگی به همه جنبه‌های آن تأکید کردند. در این بیانیه همچنین بر تعهد مشترک کشور‌ها برای حمایت از تلاش‌ها برای اجرای این پیشنهاد تأکید شد.

منبع: الجزیره