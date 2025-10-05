کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام امروز نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد خبری زاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار بورس پرداخت و گفت: امروز ارزش معاملات به ۱۱ هزار و تقریبا ۵۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز گذشته که ۶ هزار میلیارد تومان بود، تقریبا رشد دو برابری را نشان می‌دهد. در واقع، بازار امروز در زمره تاپ‌تن‌های ارزش معاملات قرار داشت و بعد از روز‌های متوالی مثبت، عرضه‌ها در بازار افزایش یافت.

او افزود: این امر قابل پیش‌بینی بود که عده‌ای بخواهند سود‌های خود را شناسایی کنند و بازار دستخوش جابجایی سرمایه قرار گیرد. نکته مهم این است که با وجود این جابجایی و رشد در ارزش معاملات، خروج پول حقیقی از بازار صورت نگرفت و حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شد. این نشان می‌دهد که پول‌های ورودی همچنان در بازار حضور دارد و تمایل به ادامه سرمایه‌گذاری دارد.

خبری زاده ادامه داد: نوع معاملات نیز نشان‌دهنده آن بود که با وجود عرضه‌های زیاد در صف‌های سهم‌های بزرگ، در انتهای روز بسیاری از این سهم‌ها مجدداً به محدوده صف خرید بازگشتند. به‌طور کلی، قدرت خرید نسبت به فروش در بخش حقیقی تقریباً ۱.۲ به ۲۰ درصد بود، که به معنای این است که خریداران از فروشندگان پیشی گرفتند.

این کارشناس با اشاره به عوامل مؤثر در بازار گفت: رشد نرخ دلار در بازار آزاد و گزارش‌های مثبت ماهانه شرکت‌ها در شهریور نیز به این روند کمک کرده است. علاوه بر این، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود تا یکی دو ماه آینده قطعی برق نداشته باشیم، احتمالاً این روند خوب در گزارش‌ها ادامه خواهد داشت. این افزایش نرخ دلار به تدریج بر بورس کالا و فروش صادراتی شرکت‌ها تأثیر خواهد گذاشت.