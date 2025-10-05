۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری هوایی ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد امیرانی در آیین افتتاح متمرکز پروژههای راه و شهرسازی در حضور رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر دشواری و اهمیت نگهداری فرودگاههای کشور گفت: ارائه خدمات مطلوب به مردم در فرودگاههای سراسر کشور حاصل تلاش مضاعف همکاران ما در تمامی بخشهاست. امروز شاهد افتتاح پروژه بزرگ بهسازی سطوح و باند پرواز فرودگاه بم هستیم و از تمامی دستاندرکاران اجرای این پروژه طاقتفرسا قدردانی میکنم.
امیرانی با اشاره به نقش کلیدی فرودگاهها در توسعه اقتصادی و تجاری کشورها و مناطق مختلف گفت: فرودگاهها علاوه بر کارکرد اقتصادی، در شرایط بحرانی نیز از مهمترین اهرمهای کمکرسانی به مردم مناطق مختلف محسوب میشوند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در ادامه از راهاندازی رادار تنگریز شیراز برای تقرب پروازهای هوایی در منطقه جنوب کشور خبر داد و افزود: این اقدام گامی بزرگ در جهت ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات پروازی در کشور است.
وی همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاشها و نقش مؤثر پلیس در تأمین امنیت فرودگاههای کشور قدردانی کرد و گفت: پلیس در امنیت پروازها و فرودگاهها نقش بسزایی دارد و از زحمات تمامی پرسنل نیروی انتظامی در سراسر کشور سپاسگزاریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امروز علاوه بر پروژه بهسازی فرودگاه بم و راهاندازی رادار تنگریز شیراز، چندین پروژه عمرانی دیگر نیز در فرودگاههای کشور به بهرهبرداری میرسد که برای آمادهسازی آنها ۱۲ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده است. ارزش روز این پروژهها بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
امیرانی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی گفت: بهرهبرداری از فرودگاهها توسط بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد. در استان کرمان نیز علاوه بر فرودگاه کرمان، چهار فرودگاه اقماری وجود دارد که برنامهریزی برای واگذاری بهرهبرداری از آنها به بخش خصوصی در حال انجام است.
وی افزود: آییننامه بهرهبرداری از فرودگاههای کشور توسط بخش خصوصی در کمیسیون زیربنایی تصویب شده و پس از ابلاغ رسمی، همکاری با بخش خصوصی برای نگهداری و توسعه فرودگاههای کشور آغاز خواهد شد تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای طرح بهسازی سطوح پروازی و باند فرودگاه بم، از این پس همه هواپیماهای کارگو و مسافری پهنپیکر میتوانند به سهولت در این فرودگاه نشست و برخاست کنند. انتظار داریم شرکتهای هوایی برای افزایش پروازها به منطقه بم اهتمام ویژهای داشته باشند.