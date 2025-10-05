باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ استان گیلان علاوه بر فصل تابستان ، در دیگر فصل ها هم شاهد حضور گردشگران از اقصی نقاط کشور و جهان است.‌

در گزارش های شهرستان ها ، این بار به سراغ شهرستان زیبای رودسر رفتیم، تا جاذبه های این شهرستان را برای شما معرفی کنیم.‌

شهرستان رودسر از شمال به دریای خزر، جنوب به رشته‌ کوه‌های البرز، از خاور به رامسر و از باختر به املش و لنگرود منتهی می‌شود، این شهرستان جز معدود شهرستان‌هاییست که از یک طرف به کوهستان و در طرف دیگر به دریا متصل می‌شود، مردم رودسر از قوم گیلک و به زبانی گیلکی صحبت می‌کنند، شغل رایج مردم رودسر به‌دلیل همجواری با دریا صیادی و پس از آن نیز، کاشت گل گاوزبان و دامداری است.

علاوه‌براین کوزه‌گری، حصیر بافی، کاشی‌سازی و دوزندگی نیز از جمله شغل‌های سنتی رودسر می باشد.

یکی از شگفت‌انگیزترین جاهای دیدنی رودسر که می‌توان آن را جز برترین جاهای دیدنی ایران هم دانست، جواهردشت است، روستای جواهردشت یک دشت وسیع سرسبز با هوایی پاک است که مانند جواهری ناب هر بیننده‌ای را شیفته و عاشق خود می‌کند.

از دیگر جاهای دیدنی رودسر سجیران، روستایی سرسبز در حدود ۴۴ کیلومتری رودسر است. دشتی سرسبز، یک غار باستانی، آبشاری به طول ۶۰ متر و یک چشمه آب معدنی جاذبه‌هایی هستند که موقع سفر به سجیران می‌توانید از آن‌ها بازدید کنید.

پل خشتی تمیجان مثل سی‌و‌سه‌پل و پل خواجو در دوره صفوی ساخته شده و شباهت آن به همین علت است. تمیجان روی رودخانه‌ای به همین نام ساخته شده، طولی برابر ۵۰ متر دارد و عرض آن نیز چیزی حدود ۵ متر است. در لبه‌های پل جان‌پناهی حدودا به ارتفاع ۵۰ سانتی‌متر ساخته شده تا خطر سقوط عابرین از پل به کمترین حد ممکن رسیده و عابران بتوانند با آسودگی خیال نظاره‌گر زیبایی‌های رودخانه باشند.

تمیجان در فاصله ۶ کیلومتری جنوب غربی رودسر قرار دارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توانید به این مکان دیدنی بروید.

روستا سرولات در ۳۷ کیلومتری رودر، بخش جنوبی چابکسر قرار گرفته و ییلاقی خوش آب و هوا در مجاورت دریا است. سه طرف این روستا با کوه احاطه شده و بخش شمالی آن دریای زیبای خزر قرار دارد. علاوه‌بر جنگل و دریا، رود آچی‌رود نیز در این منطقه قرار دارد و بر زیبایی‌ این منطقه اضافه کرده است.

آبشار میلاش، روستای بزکویه، دره چاکرود، بازار روستای سفید آب، روستای سپارده، چشمه دمکش، گنبد پیرمحله و… است که هر کدام در نوع خود بی‌نظیر و تماشایی هستند. برای مثال آبشار میلاش یک آبشار زیبا در منطقه رحیم آباد رودسر روستای میلاش است که از سخره‌ای ۲۵ متری با فشار زیاد به پایین سرازیر شده و حقیقتا تماشایی است.

ساحل رامدشت یک ساحل زیباست که در یک طرف آن دریا و در طرف دیگر شالیزارها قرار دارند. رامدشت پر شده از صدف‌های ریز و درشت است که می‌توانید هنگام سفر به آنجا کوله باری از صدف‌های ریز و درشت را همراه خود به محل زندگی‌تان بیاورید. رامدشت چون به لحاظ امکاناتی کمی ضعیف تر از ساحل رودسر است، جمعیت کمتری در آن حضور دارند و همین موضوع ساحل رامدشت را بین سواحل رودسر به یک ساحل نسبتا آرام تبدیل کرده است.

گفتنی است در رامدشت یک استخر ۹ هزار متر مربعی نیز وجود دارد که از انواع ماهی‌های شمالی پر شده و منظره‌ای تماشایی است. این استخر در شهر رامدشت واقع شده است.

ساحل بلالم است که باید به عنوان مقصد خود انتخاب کنید. ساحل بلالم در روستای بلالم واقع در ۴ کیلومتری رودسر قرار دارد.

ازجاذبه‌های طبیعی دیگری چون غارهای فراوان، چشمه‌سارها، چشمه‌های آب معدنی، دریاچه‌های طبیعی، رودخانه‌های زلال و ... از دیگر جاهای دیدنی این شهرستان شمرده می شود.‌