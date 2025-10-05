پاسادِنا با معماری تاریخی، خیابان‌های پر از درخت، گالری‌ها و دانشگاه کلتک (Caltech) که زمانی محل تدریس فیزیکدان مطرح اوپنهایمر بود، مقصدی محبوب برای دوستداران فرهنگ و علم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاسادِنا، شهری با جمعیتی حدود ۱۴۰ هزار نفر، در شمال‌شرق لس‌آنجلس و در دامنه‌های کوه‌های سن گابریل واقع شده، این شهر که زمانی به‌عنوان مقصدی آرام برای استراحت ثروتمندان شناخته می‌شد، امروز ترکیبی از طبیعت، فرهنگ هنری و علم پیشرفته است.

شهر سرسبز پاسادنا

پاسادِنا با معماری تاریخی، خیابان‌های پر از درخت، گالری‌ها و دانشگاه کلتک (Caltech) که زمانی محل تدریس فیزیکدان مطرح اوپنهایمر بود، مقصدی محبوب برای دوستداران فرهنگ و علم است. مرکز شهر مناسب پیاده‌روی و دلنشین است و هر سال با رژه گل رز (Rose Parade) و مسابقه فوتبال Rose Bowl، فضایی پرانرژی به خود می‌گیرد.

شهر پاسادنا

اما زندگی در پاسادِنا همیشه آرام نیست؛ این شهر در سال‌های اخیر مخصوصا ژانویه ۲۰۲۵ تحت تأثیر آتش‌سوزی‌های جنگل‌های اطراف لس‌آنجلس قرار گرفته، تجربه‌ای تلخ اما بخشی از واقعیت زندگی در این منطقه کوهستانی و آفتابی است.

پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان

در کوچه‌ها و خیابان‌های مرکزی، فروشگاه‌های خاص و رستوران‌های محلی فرصتی برای کشف تجربه‌های نو و زندگی روزمره شهری در کنار کوه‌ها فراهم می‌کنند و فضایی زنده و متنوع به شهر بخشیده‌اند.

شهر تاریخی پاسادنا

منبع: کانال تلگرامی امریکانا

برچسب ها: ایالت های آمریکا ، لس آنجلس
