علاقمندان به حضور در عرصه کارگزاری حج وزیارت فقط تا ۲۵ مهر ماه فرصت دارند تا با ثبت نام در فراخوان معاونت آموزشی عتبات عالیات وارد این عرصه شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ با توجه به اینکه چرخه ورودی به حوزه کارگزاران براساس بازنشستگی برخی از افراد می‌بایست دائما در جریان باشد، بدین جهت فراخوان معاونت آموزشی کاروان عتبات تا ۲۵ مهر ماه در سامانه جامع کارگزاران فعال می‌باشد؛ بنابراین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع کارگزاران به آدرس kargozaran.haj.ir ضمن اطلاع از ضوابط فراخوان، در صورت تمایل در آن شرکت نمایند.

پس از فراخوان و ثبت نام، کنترل مدارک توسط دفتر حج و زیارت استان و بعد از آن مصاحبه حضوری و سپس دوره‌های آموزشی برگزار می‌گردد و فرد متقاضی در صورت طی کردن موفق مراحل تعیین شده به عنوان معاون آموزشی عتبات وارد این عرصه شده و به جمع کارگزار زیارتی می‌پیوندد.

چرخه ورود به حوزه کارگزاری بدین شرح است که ابتدا معاونت آموزشی سپس مدیریت کاروان عتبات و پس از آن ورود به حوزه کارگزاری عمره مفرده و حج با رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.

برچسب ها: حج ، کارگزاران
تبادل نظر
