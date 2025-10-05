رئیس پلیس گمرک فراجا اساس تشکیل و راه اندازی پلیس گمرک امنیت اقتصادی در فراجا را کنترل سیستمی و رصد غیرمانع دانست

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه گرامیداشت روز نیروی انتظامی، مجید محمدولی در برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد در گفت‌وگوی تلفنی اظهار کرد: در دوره جدید فرماندهی ناجا اقدامات و تلاش های ما شدت یافته است و با محوریت سامانه ها و گسترش زیرساخت ها در گمرکات کشور درصدد تقویت تجارت هستیم.

وی با اشاره به ماموریت ساختاری پلیس گمرک افزود: پلیس امنیت اقتصادی پیش‌تر به‌عنوان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زیرمجموعه پلیس آگاهی فعالیت می‌کرد، که در سال ۱۳۹۸ با دستور فرمانده کل پلیس گمرک شکل گرفت.

رئیس پلیس گمرک فراجا با اشاره به ماموریت پلیس گمرک عنوان کرد: این ماموریت به صورت سلبی و ایجابی تعریف شده‌‌است. در رویکرد سلبی این ماموریت در پیشگیری و پیش بینی قاچاق ارز و کالا تعریف شده‌است و در راستای جلوگیری از مفاسد اقتصادی با گمرکات کشور همکاری می‌کند.

 محمدولی رویکرد ایجابی را در نقش آفرینی موثر و نظارت در فرایند تجارت در مبادی رسمی به منظور ایجاد امنیت اقتصادی تعریف کرد.

وی منظور از مبادی رسمی را کلیه نقاط مشخص شده برای ورود و خروج مسافر، ارز، کالا دانست و یاداور شد: که پلیس باتوجه‌به تجربه و شناخت محیطی که از فعالیت در مرزها دارد در چارچوب قوانین و مقررات و تلاش شبانه‌روزی در حال انجام وظایف در بخش تجارت و ایجاد امنیت اقتصادی در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی است.

رئیس پلیس گمرک فراجا با اشاره به پلیس هوشمند و هوشمندسازی پلیس بیان کرد: پلیس گمرک به دنبال استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند با رصد غیرمانع در روند انتقال کالا و مسافر تلاش کرده بدون ایجاد مزاحمت برای مسافران و تجار، حداکثر نظارت را با استفاده از دستگاه‌‌های هوشمند به کار برد.

محمدولی در پایان کمک به حفظ امنیت اقتصادی و سلامت روانی جامعه را از جمله مهمترین مأموریت های پلیس گمرک دانست و گفت: پلیس گمرک با آمادگی کامل در گمرکات استقرار دارد و این حضور تضمینی برای امنیت مسافران و تجار است.

