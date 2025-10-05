رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند از برپایی نمایشگاه عکس گروهی هنرجویان انجمن عکاسی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌علی سلطانپور با اشاره به اینکه نمایشگاه گروهی عکس حاصل تلاش و فعالیت هنرجویان انجمن عکاسی است گفت: آثار به‌ نمایش‌در آمده نتیجه دوره‌های آموزشی این هنرجویان زیر نظر اساتید انجمن عکاسی بوده و بیانگر نگاه خلاق و هنرمندانه آنان به موضوعات اجتماعی است.

وی ادامه داد: محور اصلی آثار این نمایشگاه موضوعاتی همچون مستند اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و معرفی هنر فرش است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند افزود: در این رویداد ۴۰ اثر عکاسی از هنرجویان به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۶ مهرماه در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند دایر بوده و بازدید از آن برای عموم آزاد است.