باشگاه خبرنگاران جوان - معاونین شهردار تهران به همراه مدیران عامل سازمان‌های «حمل‌ونقل و ترافیک»، «عمرانی مناطق» و «مهندسی و عمران» و مدیر حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری، از روند احداث ۵ پارکینگ عمومی سطح شهر بازدید کردند.

بر این اساس، عملیات احداث پارکینگ‌های اعتماد، گلستانی، جوادیه، آژیده و نیایش مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. با بهره‌برداری از پارکینگ‌های مذکور در مناطق کم‌برخوردار، بالغ بر ۲۵۰۰ ظرفیت پارک خودرو به ظرفیت پارکینگ‌های سطح شهر افزوده می‌شود.

گفتنی است، پارکینگ زیرسطحی نیایش در مجاورت پردیس سینمایی ملت با ظرفیت ۱۲۷۸ دستگاه خودرو، پارکینگ‌های زیرسطحی اعتماد با ظرفیت ۲۷۱ و گلستانی با ظرفیت ۲۸۳ خودرو در منطقه ۱۰ تهران، پارکینگ جوادیه با ظرفیت پارک ۱۰۰ خودرو و پارکینگ آژیده در خیابان پاستور با ظرفیت ۲۹۰ خودرو، تا پایان دوره کنونی مدیریت شهری به بهره‌برداری می‌رسند.

در جریان بازدید مذکور، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران بر اهمیت اتمام پروژه‌های احداثی سنواتی و نیمه‌تمام از جمله پارکینگ‌های عمومی تاکید کرد.

محمدعلی‌نژاد با اشاره به توان پیمانکار و معاونت فنی و عمرانی برای توسعه عملیات اجرایی در پروژه‌ اولویت‌دار پارکینگ نیایش، خواستار بهره‌برداری از این پروژه مهم شهری تا پایان سال جاری شد.

وی اهمیت احداث پارکینگی در وسعت پارکینگ نیایش برای شهروندان و مراجعان به مراکز خدماتی پیرامون پروژه را یادآور شد و از پشتیبانی لازم برای تحقق هدف‌گذاری بهره‌برداری از این پروژه تا پایان سال خبر داد.

شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز در جلسه متعاقب بازدید از پروژه‌های احداث پارکینگ در تهران، نیاز مبرم محله‌های مجاور پروژه‌های ساخت پارکینگ‌ به افزایش ظرفیت پارک خودرو را یادآور شد.

به گفته شعبانی، در دوره کنونی مدیریت شهری تاکنون بالغ بر ۱۰۰۰ فضای پارک مسقف عمومی تحت تملک شهرداری تهران، به بهره‌برداری رسیده و با اتمام عملیات اجرایی ۴ پروژه‌ از موارد بازدید شده، نزدیک به ۴۰ درصد به ظرفیت پارکینگ‌های تهران افزوده می‌شود.