استان لرستان با داشتن ۵۹۲ خانه محیط‌زیست، پیشتاز کشور در توسعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و ترویج رفتارهای زیست‌محیطی است. مسئولان تاکید می‌کنند این موفقیت حاصل همکاری آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی و دانشگاه‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محمدحسین بازگیر، مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعلام کرد: «از مجموع هزار و ۳۶۹ خانه محیط‌زیست در کشور، ۵۹۲ خانه در لرستان فعال هستند؛ یعنی ۴۳ درصد از کل خانه‌های محیط‌زیست ایران در این استان قرار دارد.

وی افزود این دستاورد حاصل همکاری آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی و دانشگاه‌هاست و تاکید کرد: «لازم است با حمایت بیشتر، فعالیت خانه‌های محیط‌زیست تقویت شود تا اثرگذاری آن‌ها در جامعه افزایش یابد.»

بازگیر با اشاره به وضعیت نگران‌کننده مصرف آب و تولید پسماند در کشور گفت: «میزان مصرف آب و تولید زباله در ایران بالاتر از میانگین جهانی است و هرگونه فعالیت توسعه‌ای باید با مشارکت مردم انجام شود، در حالی‌که سهم واقعی مردم در تصمیم‌سازی‌های زیست‌محیطی هنوز کم‌رنگ است.»

وی ادامه داد: «ظرفیت زیستی کشور سه برابر بیش از حد مجاز در حال مصرف است؛ این یعنی ما سهم نسل آینده را امروز مصرف می‌کنیم و ادامه این روند ناترازی‌های گسترده‌ای در منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد.»

مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد که تنها راه حفاظت از منابع طبیعی، تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف است و فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی باید از مدارس و خانه‌های محیط‌زیست آغاز شود.

 

برچسب ها: محیط زیست ، مشارکت
