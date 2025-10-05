جنگنده‌های اف-۳۵ نروژی از ماه اکتبر یک مأموریت پایش هوایی ناتو را در لهستان آغاز خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنگنده‌های اف-۳۵ نروژی از ماه اکتبر یک مأموریت پایش هوایی ناتو را در لهستان آغاز خواهند کرد. خلبانان در صورت دریافت مجوز، آماده سرنگونی پهپاد‌ها و هواپیما‌های روسی در صورت نقض حریم هوایی لهستان خواهند بود. «پولسکیه رادیو ۲۴» در این باره گزارش داد.

«آندریاس فلام»، معاون وزیر دفاع نروژ گفت: «اتحادیه آتلانتیک شمالی به روسیه هشدار داده است که وضعیت را تشدید نکند. مأموریت ما در لهستان در درجه اول دفاع از قلمرو ناتو در برابر تهدیدات هوایی خواهد بود. ما آماده رهگیری اشیایی خواهیم بود که حریم هوایی لهستان را نقض کنند.»

این مقام رسمی تأکید کرد که فرمانده عالی ناتو در اروپا در هر مورد اقدامات مناسب را تعیین خواهد کرد و این فرماندهی ابزار‌های متعددی برای جلوگیری از تحریکات هوایی در اختیار دارد.

او افزود: «ما نظارت و بازدارندگی در جناح شرقی [ناتو] را تقویت کرده‌ایم. حضور نظامی متحدان در کشور‌های هم‌مرز با روسیه به طور چشمگیری افزایش یافته است.»

انتظار می‌رود جنگنده‌های اف-۳۵ نیروی هوایی سلطنتی نروژ در روز‌های آینده به لهستان برسند. این دومین مأموریت از این نوع در سال جاری خواهد بود که مأموریت قبلی از ژانویه تا تابستان به طول انجامید.

هلند در ماه ژوئیه جایگزین نروژ شد و جنگنده‌های نسل پنجم اف-۳۵ خود را برای ایمن‌سازی مسیر‌های تأمین سلاح به اوکراین، به لهستان اعزام کرد.

از اول سپتامبر تا اول دسامبر، جنگنده‌های اف-۳۵ هلندی، حریم هوایی ناتو بر فراز اروپای شرقی را گشت‌زنی خواهند کرد. اکنون بار دیگر جنگنده‌های نروژی از همان نوع به آنان خواهند پیوست.

جنگنده‌های اف-۳۵ هلندی که در لهستان مستقر شده‌اند، به همراه جنگنده‌های اف-۱۶ لهستانی برای رهگیری و خنثی‌سازی پهپاد‌های روسی که مکرراً حریم هوایی لهستان را نقض کرده بودند، به پرواز درآمدند.

در این عملیات، یک فروند اف-۳۵ای از نیروی هوایی سلطنتی هلند با شماره F-۰۲۷ متعلق به اسکادران ۳۱۳ برای اولین بار  یک پهپاد روسی را سرنگون کرد.

منبع: میلیتارنی

برچسب ها: جنگنده اف 35 ، ارتش نروژ ، مرز لهستان
