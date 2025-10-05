باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی و دبیر سابق کمیسیون اقتصادی دولت، در برنامه رادیو اقتصاد به تحلیل چالش‌های اقتصادی و تورم در ایران پرداخت. او با اشاره به سیاست‌های پولی و بانکی گفت: سیاست‌گذاران باید به گونه‌ای عمل کنند که کنترل نقدینگی باعث کمبود منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی نشود و از سوی دیگر، تورم را برای مردم ایجاد نکند.

شهبازی ادامه داد: تورم در اقتصاد ایران به سه عامل اصلی بستگی دارد. در حال حاضر، ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ما به اندازه‌ای نیست که بتواند نقدینگی موجود را جذب کند. به عبارت دیگر، اگر نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق شود، بدون اینکه ظرفیت تولید وجود داشته باشد، تنها منجر به گرانی و تورم خواهد شد.

او به نقدینگی مازاد بر ظرفیت تولید اشاره کرد و توضیح داد: این نقدینگی می‌تواند از طریق چاپ پول توسط دولت یا از طریق بانک‌ها ایجاد شود. در سال‌های اخیر، سهم بانک‌ها در ایجاد نقدینگی بیشتر بوده است. این وضعیت به مانند آبی است که به زمین کشاورزی بدون استعداد تولید تزریق می‌شود و نتیجه‌ای جز گرانی ندارد.

شهبازی همچنین به عوامل کوتاه‌مدت تأثیرگذار بر تورم اشاره کرد و گفت: عوامل کوتاه‌مدت عمدتاً ناشی از سیاست‌های ارزی هستند که خود نماینده بی‌ثباتی اقتصادی و انتظارات تورمی است. این بی‌ثباتی می‌تواند به مانند یک بیماری زمینه‌ای باشد که با بروز مشکلات اقتصادی، خود را نشان می‌دهد.

او در پایان خاطرنشان کرد: ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی از جمله چالش‌های پایدار و بلندمدت اقتصاد ایران به شمار می‌روند. بانکی که ناتراز است، تنها برای حفظ خود نقدینگی تولید می‌کند و این وضعیت نیاز به توجه و حمایت از سوی بانک مرکزی و دولت دارد.