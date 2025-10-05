باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-اله‌بخش اداوی، مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان، اعلام کرد: «امسال سه هزار و ۹۹۱ نفر ساعت آموزش در بخش دولتی به متقاضیان ارائه شد.»

وی افزود: «در حال حاضر ۴۷۰ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای و ۱۸ مرکز دولتی در استان فعال است و مشاغل آموزشی در چهار رشته اصلی خدمات، صنعت، هنر و کشاورزی ارائه می‌شوند. همچنین زیرساخت‌های لازم فراهم شده و در حوزه فرهنگ و گردشگری نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.»

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای استان لرستان طی سال جاری اقشار متنوعی را پوشش داده است؛ از دانش‌آموز و دانشجو تا زنان خانه‌دار، زندانیان، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، جامعه عشایری، افراد دارای معلولیت، شاغلان در بنگاه‌های اقتصادی و حتی معتادان بهبود یافته.

به گفته اداوی، تعداد دقیق بهره‌مندان شامل ۲۵۳ فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ۶۸۷ دانش‌آموز، ۴۳۳ دانشجو، ۲۰۱ زن خانه‌دار، ۷۹۱ زندانی، ۲۱۶ ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی، ۷۶ زن سرپرست خانوار، ۳۳ نفر از آسیب‌دیدگان اجتماعی، ۲۷۵ نفر از مناطق روستایی، ۱۹ نفر از جامعه عشایری، ۷۶ فرد دارای معلولیت، ۳۷۴ شاغل در بنگاه‌های اقتصادی، ۳۰۱ معتاد بهبود یافته، ۳۸ مشمول بیمه بیکاری و ۴۶ کودک کار و خیابانی بوده است.

وی همچنین توضیح داد که در حوزه خدمات ۲ هزار و ۷۴۷ نفر، صنعت پنج هزار و ۱۲۵ نفر، هنر ۹۰۷ نفر و کشاورزی نیز ۴۶۵ نفر از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان تصریح کرد: «هم‌اکنون ۱۳۷ کارگاه ثابت شهری، ۴۰ کارگاه روستایی و ۴۵ کارگاه سیار شهری در استان فعال است تا توسعه مهارت‌آموزی و رونق کسب‌وکار در سراسر لرستان تضمین شود.»