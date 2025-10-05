پلیس انگلیس پس از آخرین اعتراضات حامیان فلسطین، اختیارات جدیدی دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت انگلیس روز یکشنبه پس از برگزاری آخرین تظاهرات طرفداران فلسطین اعلام کرد که به پلیس این کشور اختیاراتی داده خواهد شد تا اعتراضات مکرر را در همان مکان محدود کند.

وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که این اختیارات جدید به افسران ارشد پلیس اجازه می‌دهد تا تأثیر تجمعی اعتراضات قبلی بر یک جامعه محلی را در نظر بگیرند.

شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس مدعی شد: «حق اعتراض یک آزادی اساسی در کشور ماست. با این حال، این آزادی باید با آزادی همسایگانشان برای زندگی بدون ترس متعادل شود.»

این وزارتخانه اعلام کرد که محمود همچنین قرار است اختیارات موجود پلیس را بررسی کند تا از کافی بودن و اعمال مداوم آنها از جمله اختیارات ممنوعیت اعتراضات آشکار اطمینان حاصل شود.

محمود گفت: «اعتراضات گسترده و مکرر می‌تواند در بخش‌هایی از کشور ما به ویژه در جوامع مذهبی احساس ناامنی، ارعاب و ترس از ترک خانه‌هایشان را ایجاد کند.»

روز شنبه، پلیس تقریباً ۵۰۰ نفر را در مرکز لندن در آخرین اعتراض در حمایت از گروه «اقدام فلسطین» دستگیر کرد؛ گروهی حامی فلسطین که در ماه ژوئیه پس از ورود اعضای آن به یک پایگاه هوایی و آسیب رساندن به هواپیما‌های نظامی ممنوع شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: پلیس انگلیس ، حامیان فلسطین
خبرهای مرتبط
پلیس لندن ده‌ها نفر از حامیان فلسطین را بازداشت کرد
اعتراضات در سراسر اروپا علیه توقیف ناوگان صمود + تصاویر
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آخرین اخبار
حماس گزارش العربیه را تکذیب کرد
مکرون دولت جدید فرانسه را معرفی کرد
العربیه: حماس جمع‌آوری اجساد اسرای اسرائیلی را آغاز کرده است
رسانه‌های عربی: حماس پیش از مذاکرات، فهرست درخواست‌های خود را ارائه کرد
ترامپ: تقریبا همه با طرح آتش‌بس غزه موافقت کرده‌اند
راهپیمایی گسترده مردم هلند در میانه باران برای حمایت از مردم غزه + تصاویر
ورود خودرو‌های سنگین مصری به غزه برای ساخت اردوگاه آوارگان 
قرقیزستان ۱۳۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد
آموزش دختران کلید توسعه اقتصادی افغانستان
هشدار فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ درباره بحران انسانی در مناطق زلزله‌زده افغانستان
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
مارکو روبیو: جنگ غزه هنوز تمام نشده است
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
پاپ لئو چهاردهم: امیدواریم طرح آتش‌بس غزه به نتایج مطلوب برسد
صعود کوهنوردان مهاجر افغانستانی به سه قله البرز با پیام آزادی و امید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
بیانیه مشترک شماری از کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از پاسخ حماس به طرح ترامپ
کاتس: اگر توافق نباشد، شدت حملات به غزه افزایش می‌یابد
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
پوتین: ارسال موشک‌های تاماهاک آمریکا به اوکراین، روابط با واشنگتن را نابود می‌کند
حمله موشکی یمن به اهداف حساس در قدس اشغالی
ادعای پستوریوس: روسیه ممکن است طی چند سال آینده به کشور‌های ناتو حمله کند
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
بازگشایی فرودگاه ویلنیوس پس از گزارش حضور بالون‌های مرموز