پلیس انگلیس پس از آخرین اعتراضات حامیان فلسطین، اختیارات جدیدی دریافت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دولت انگلیس روز یکشنبه پس از برگزاری آخرین تظاهرات طرفداران فلسطین اعلام کرد که به پلیس این کشور اختیاراتی داده خواهد شد تا اعتراضات مکرر را در همان مکان محدود کند.

وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که این اختیارات جدید به افسران ارشد پلیس اجازه می‌دهد تا تأثیر تجمعی اعتراضات قبلی بر یک جامعه محلی را در نظر بگیرند.

شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس مدعی شد: «حق اعتراض یک آزادی اساسی در کشور ماست. با این حال، این آزادی باید با آزادی همسایگانشان برای زندگی بدون ترس متعادل شود.»

این وزارتخانه اعلام کرد که محمود همچنین قرار است اختیارات موجود پلیس را بررسی کند تا از کافی بودن و اعمال مداوم آنها از جمله اختیارات ممنوعیت اعتراضات آشکار اطمینان حاصل شود.

محمود گفت: «اعتراضات گسترده و مکرر می‌تواند در بخش‌هایی از کشور ما به ویژه در جوامع مذهبی احساس ناامنی، ارعاب و ترس از ترک خانه‌هایشان را ایجاد کند.»

روز شنبه، پلیس تقریباً ۵۰۰ نفر را در مرکز لندن در آخرین اعتراض در حمایت از گروه «اقدام فلسطین» دستگیر کرد؛ گروهی حامی فلسطین که در ماه ژوئیه پس از ورود اعضای آن به یک پایگاه هوایی و آسیب رساندن به هواپیما‌های نظامی ممنوع شد.

منبع: رویترز