با حضور امام جمعه شیراز و دیگر مسئولان استان از پوستر سرود «۱۳ ستاره» (یادمان ۱۳ شهید جهرمی عصر عاشورا در دفاع مقدس) رونمایی شد و از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس اظهار کرد: منطق اهل معرفت این است که حتی اگر دشمن دو جهان را بگیرد، بودن با خداوند برای ما بس است.

او افزود: انقلاب اسلامی با خداوند معامله کرده است؛ بنابراین در این دنیا به دنبال محاسبه سود و زیان نیست.

نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد: با این حال، خداوند در قرآن کریم به مومنان بشارت نصرت و پیروزی داده که هر دو دنیا از آنِ شما خواهد بود.

آیت‌الله دژکام با اشاره به وضعیت غزه بیان کرد: خداوند پیوسته کسانی را که ادعای ایمان دارند، امتحان می‌کند و برخی از جانبازان و پیشکسوتان دفاع مقدس، بیش از ۴۰ سال در امتحان الهی ایستادگی کرده‌اند.

او عنوان کرد: محاصره اقتصادی و بسیاری از مشکلات امروز کشور، امتحان الهی است؛ بنابراین باید از خداوند بخواهیم که ثبات قدم به ما عطا کند.

دفاع مقدس به الگویی برای آزادگان دنیا تبدیل شد

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس نیز در این آیین گفت: رزمندگان دفاع مقدس برای دفاع از ایران سربلند، همت و اراده‌های خود را مستحکم کردند، در سخت‌ترین شرایط نترسیدند و به وعده‌های صادقانه و حقیقی خداوند ایمان داشتند.

سعید کوشکی اظهار کرد: همین ایستادگی، دفاع مقدس ایران را به بزرگ‌ترین الگو برای آزادگان جهان و افرادی تبدیل کرده است که دل در گرو ارزش‌های الهی دارند.

او افزود: تجلیل اصلی پیشکسوتان دفاع مقدس نزد خداوند و پاداش آنان، قرب الهی است و هیچ‌کس نمی‌تواند لحظه‌ای از عمر کسانی که در سخت‌ترین شرایط میدان‌داری کردند را جبران کند.

کوشکی ادامه داد: اگر بیش از ۴۰ سال در برابر تهدید‌ها و تحریم‌ها برای دفاع از این سرزمین ایستاده‌ایم و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز پیروزی درخشان نصیب ما شد، نتیجه ایمان به وعده الهی است.

خدمت به مردم، ادامه راه شهدا است

شهردار شیراز نیز در این مراسم گفت: رشادت و دلاوری رزمندگان دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست؛ آنان که جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند و به مقام شهادت و جانبازی نائل آمدند.

محمدحسن اسدی اظهار کرد: امروز خدمت به مردم و این آب و خاک، ادامه راه شهدا و وظیفه مسئولان نظام جمهوری اسلامی است.

او با بیان اینکه مدیریت شهری شیراز پروژه‌های متعددی را از چهل متر زیر زمین تا ارتفاعات شهر اجرایی کرده است، گفت: در هر نقطه‌ای از شیراز که بایستیم، به فاصله کمتر از هزار متر، یک پروژه شهری در حال اجراست.

اسدی ادامه داد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهر شیراز از بمباران و موشک‌باران مصون ماند؛ اما هنگامی که دو نقطه شهر با پرتابه‌ها هدف قرار گرفت، در فاصله ۲۰۰ متری مرکز صنایع الکترونیک، خط سه قطار شهری در حال اجرا بود و در ۳۰۰ متری آن نیز پروژه پارک آبی در حال اجرا بود که نیرو‌های شهرداری بر اثر موج انفجار مجروح شدند.

او اضافه کرد: در اثر اصابت پرتابه در فلکه شهرداری نیز ۲۰ نفر از نیرو‌های شهرداری آسیب دیدند و سه نفر جانباز شدند.

شهردار شیراز اظهار کرد: امروز عملکرد شورا و شهرداری شیراز در محرومیت‌زدایی زبانزد است؛ چنانکه فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران در بازدید از پروژه‌های این شهر گفت که در این زمینه هیچ شهری به گرد پای شیراز نیز نمی‌رسد.

اسدی اعلام کرد: در زمان حاضر، بیش از ۲ هزار پروژه خرد، متوسط و کلان در سطح شهر شیراز اجرایی شده که هیچ یک از آنها غیرفعال نیست.

در پایان این مراسم از پوستر سرود «۱۳ ستاره» (یادمان ۱۳ شهید جهرمی عصر عاشورا در دفاع مقدس) رونمایی شد و از پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.