باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن میرباقری در تازه‌ترین فعالیت کارگردانی خود سریال  پلیسی «الگوریتم» را با طراحی و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری و بر اساس فیلمنامه‌ای مشترک از خودش و آرش قادری جلوی دوربین برده است.

الگوریتم از جمله آثار پر بازیگر تلویزیون محسوب می‌شود. مهدی زمین پرداز، پیام احمدی‌نیا، بهار قاسمی، بهادر زمانی، سعید شریف و امیر کاوه آهنین جان و محسن قصابیان  همراه با فرشید زارعی فرد، محمد رسول صفری، علی جلالی، سیاوش گرجستانی، مهدی علی‌پور، سانای امیرآبادی، سلمان فرخنده، کامران کاظمی، هدیه رضایی، سعید نبوی، نیکو آزاد، مریم ماهور، صالح صارمی و سام نوری در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «الگوریتم» آمده است: «پیاده که به ته خط رسید، بازی عوض می شه بازیگر واقعی همون مهره ایه که دیده نمی شه مهره‌ای که نمی‌بینی، سرنوشتت رو رقم می زنه. حرکت بعدی همیشه از تو جلوتره. سربازی که به ته خط می رسه، سرباز نیست… وزیره! »

این سریال قرار است در اواسط مهر ماه از شبکه سه سیما پخش شود.

برچسب ها: الگوریتم ، فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
