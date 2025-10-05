رئیس سازمان هواشناسی گفت: تعداد ایستگاه های هواشناسی از امروز با بهره برداری از زیرساخت های هواشناسی به 4 هزار عدد می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سحر تاجبخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور در آئین افتتاح ۹۵ پروژه زیرساختی هواشناسی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان گفت: امروز همزمان با بهره برداری از پروژههای وزارت راه و شهرسازی تعداد ایستگاههای هواشناسی کشور به حدود ۴ هزار عدد رسید.
تاجبخش مسلمان اظهار کرد: با افزایش تعداد ایستگاههای هواشناسی کشور به ویژه در حوزه بخشهای شمال غرب کشور به خصوص حوضه آبریزی دریاچه ارومیه پایش نسبتاً خوبی بر اوضاع جوی کشوری حاکم شده است.
وی با بیان اینکه توسعه ایستگاههای هواشناسی به افزایش جمع آوری دادههای با کیفیت کمک میکند که بر اساس آن پیش بینیهای دقیقتر و بهتری میتوان صادر کرد گفت: نیازمند حمایت در راستای توسعه فعالیتهای سازمان هواشناسی برای حفاظت از جان و مال مردم در برابر مخاطرات جوی و اقلیمی هستیم همانطور که تا کنون نیز این گونه بوده است.
تاج بخش مسلمان اضافه کرد: پروژههای امروز از نظر اهمیت جزو مهمترین پروژهها و زیرساختهای هواشناسی محسوب میشود که بخشی از آنها برای نخستین بار است که در سازمان هواشناسی کشور اجرا میشود.
وی افزود: سامانههای اندازهگیری نمایه قایم باد یا ویند پروفایلر برای نخستین بار، از امروز رسماً فعالیتشان را در فرودگاههای مهرآباد، امام خمینی (ره) و اردبیل آغاز کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: بهرهبرداری از این سامانهها به افزایش ضریب ایمنی پروازهای هواپیماها حین نشست و برخاست کمک میکند.
تاج بخش مسلمان اضافه کرد: علاوه بر این امروز فاز عملیاتی شبکه پایش باران حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ۵۰ ایستگاه خودکار بارانسنجی رسماً آغاز شد، پیش از این شبکه بهصورت سنتی فعالیت میکرد.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این پروژه، دادههای بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه به صورت برخط اندازهگیری و گزارش میشود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: امروز همچنین شبکه مانیتورینگ تجمعی دادههای هواشناسی و جوی ارومیه، ساختمان ایستگاه سینوپتیک هواشناسی در استان البرز و چهار ایستگاه «اقلیمشناسی، بارانسنجی و...» در استان اردبیل به بهرهبرداری رسید.
تاج بخش مسلمان عنوان کرد: امروز همچنین ۶ ایستگاه بارانسنجی خودکار در استان زنجان، ۶ ایستگاه «فرودگاهی، اقلیمشناسی و بارانسنجی خودکار» در استان مرکزی، چهار ایستگاه بارانسنجی خودکار در استان مازندران، چهار ایستگاه بارانسنجی خودکار در استان همدان و... به بهرهبرداری رسید.
وی اضافه کرد: به صورت کلی امروز ۹۵ پروژه هواشناسی به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در چندین استان کشور از جمله تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، مازندران، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و... افتتاح شد.