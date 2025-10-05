شهردار صدرا با ستایش تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی فارس، شیراز و صدرا، بر ضرورت همکاری‌های متقابل و نقش این نهاد در ارتقای نظم عمومی و توسعه شهری تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پارسایی شهردار صدرا به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: خدمات پلیس بسیار ستودنی است و من به نوبه خودم و همکارانم در شهرداری صدرا از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مجموعه انتظامی فارس، شیراز و شهر صدرا تقدیر و تشکر می‌کنم.

شهردار شهر صدرا با مهم برشمردن جایگاه و نقش نیروی انتظامی در نظم‌بخشی عمومی و کمک به پیشبرد توسعه شهری، ادامه همکاری‌های متقابل در عالی‌ترین سطح و تحکیم روابط را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هیچ هدفی والاتر از رضایت مردم وجود ندارد که در سایه تعامل و همدلی دستگاه‌ها محقق خواهد شد. 

مهدی کشاورزی رئیس شورای اسلامی صدرا نیز با بیان اینکه نیروی انتظامی با تلاش‌های خستگی ناپذیر و خدمات مضاعف به مردم بسیار خوشنام است، گفت: ما شاکر این نیروی خدوم هستیم و در همه زمینه‌ها حاضر به تعامل و همکاری هستیم و زحمات همکاران شما در نیروی انتظامی واقعا ستودنی است و امیدواریم با همکاری این دو مجموعه اثری ماندگار از خود به جا بگذاریم.

سایر اعضای شورای اسلامی شهر صدرا که در این نشست‌های صمیمی حضور داشتند از تلاش‌های شبانه روزی جان برکفان نیروی انتطامی تشکر و قدردانی کردند.

 در این دیدار‌ها شهردار و اعضای شورای اسلامی صدرا ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی فرماندهی و پرسنل فرماندهی انتظامی با اهدای لوح از زحمات و همکاری آنها قدردانی کردند.

به مناسبت هفته نیروی انتظامی، دکتر پارسایی شهردار؛ دکتر مهدی کشاورزی رئیس و مهندس هاشم عزیزی نایب رئیس، مهندس خداکرم فیروزمند رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و مهندس مرتضی زارع رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی صدرا و حجت الاسلام والمسلمین حسینی نیک مدیر روابط عمومی شهرداری صدرا با حضور در شیراز با سردار ملکی فرماندهی انتظامی فارس؛ سرهنگ کریمی رئیس پلیس راهور فارس، سرهنگ اکبری رئیس پلیس راهور شیراز؛ و جمعی از همکارانشان که در عرصه نظم و امنیت فعالیت می‌کنند دیدار و از آنان تقدیر و تشکر کردند.

منبع: شهرداری صدرا

برچسب ها: نیروی انتظامی ، توسعه شهری ، شهردار صدرا
