حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، در سفر به هرمزگان و در جمع فرماندهان نظامی و انتظامی استان با تأکید بر جایگاه ممتاز نیروهای مسلح در کشور، اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌طور ذاتی از جایگاه والایی برخوردارند، اما در استان هرمزگان این جایگاه به دلیل موقعیت راهبردی خلیج فارس و نقش محوری نیروهای دریایی، جایگاهی ویژه و بی‌بدیل دارد.

وی افزود: تجربه نشان داده که دلاورمردان نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی ارتش، دریابانی و دیگر یگان‌های مستقر در جنوب کشور، با ایثار و هوشیاری کامل اجازه نداده‌اند دشمنان در مسیر صادرات نفت ایران یا بهره‌برداری مشروع کشور از آب‌های خلیج فارس اخلال ایجاد کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه خلیج فارس «خلیج آشتی، دوستی و برادری» برای همه ملت‌های منطقه است، تأکید کرد: در عین حال، ایران اسلامی هرگز به دشمنان قسم‌خورده‌ای مانند آمریکا اجازه نخواهد داد در این آب‌ها خودنمایی کنند یا امنیت اقتصادی و دریایی منطقه را تهدید نمایند.

پورخاقان ادامه داد: اقتدار جمهوری اسلامی ایران در آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان امروز مثال‌زدنی است و نیروهای مسلح کشور با روحیه جهادی، بصیرت و آمادگی کامل، ضامن امنیت و اقتدار ملی هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: این سازمان به عنوان خادم ملت و پشتیبان نیروهای مسلح، با قاطعیت و عدالت کامل در مسیر صیانت از انضباط، سلامت اداری و رعایت قوانین در میان کارکنان نیروهای مسلح گام برمی‌دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پایان تصریح کرد: اگرچه آمار جرایم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است، اما همان میزان اندک نیز برای ما غیرقابل قبول محسوب می‌شود و در راستای تعالی و سلامت سازمانی، با هرگونه تخلف و انحراف احتمالی با جدیت برخورد می‌کنیم.

منبع تسنیم