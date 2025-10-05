مدیرکل سیاست‌های بانک مرکزی گفت: برنامه ریزی شده یک ستاد ملی برای اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیرکل سیاست‌های بانک مرکزی گفت: همینطور که در خبر‌ها آمده و توضیحاتی که جناب آقای دکتر حسینی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس بیان فرمودند، امروز قانون اصلاح پول ملی که به عنوان حذف ۴ صفر از پول ملی شناخته می‌شود، به تصویب رسید. سابقه اجرای این قانون از سال ۱۳۸۶ شروع شده و در سال ۱۳۹۹ بعد از طریق دولت به مجلس ارائه شد و مجدد در صحن علنی تصویب شد. این قانون برای ادامه بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و ایراداتی توسط شورای محترم نگهبان مطرح شد که آن ایرادات نیز برطرف شد. عملاً در سال ۱۴۰۰ فرایند تصویب قانون تمام شده بود، ولی با توجه به اینکه ما در سال ۱۴۰۲ قانون جدید بانک مرکزی را داشتیم که به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده بود، لازم بود که این پروسه به لحاظ تشریفات مجدد تکرار شود. خوشبختانه در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، موضوع مطرح و به تصویب نمایندگان محترم رسید.

او در ادامه افزود: اصلاح پول ملی در قانونی که به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسید، حاکی از حذف ۴ صفر از پول ملی است. همچنین، واحد پول ملی کماکان ریال باقی می‌ماند. قبلاً بحث‌هایی مطرح شده بود که ابهاماتی را ایجاد کرده بود، اما با مصوبه جدید نمایندگان محترم مجلس، این مسئله نهایی شد و به ابهامات به شکلی پایان داد. عملاً واحد پول ملی به عنوان قران تعریف می‌شود.

مدیرکل سیاست‌های بانک مرکزی تأکید کرد: به لحاظ اجرایی، لازم است که بحث اطلاع‌رسانی به صورت کامل انجام شود. نمایندگان محترم مجلس، یک دوره دو ساله را برای فراهم‌سازی شرایط اجرا در قانون لحاظ کردند. قاعدتاً در گام اول باید آیین‌نامه اجرایی قانون به تصویب برسد که بعد از طرح در هیئت عالی دولت مطرح می‌شود و سپس تصویب خواهد شد. البته مراحل اجرایی طرح از سال ۱۳۹۷ با محو ۴ صفر از اسکناس‌ها شروع شده و بخشی از اقدامات اجرایی در این حوزه انجام شده است. بنابراین، نگرانی خاصی نباید وجود داشته باشد و ما می‌توانیم با فرصت زمانی که نمایندگان محترم مجلس لحاظ کرده‌اند، شرایط اجرا را به خوبی فراهم کنیم.

او همچنین به دوره گذار اشاره کرد و گفت: در قانون یک دوره سه ساله به عنوان دوره گذار تعیین شده که فرصتی برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح فراهم می‌کند. اما ابعاد طرح فقط به معرفی اسکناس‌های جدید محدود نمی‌شود و دامنه اجرایی‌تر گسترده‌تر است. بحث‌های حقوقی، محاسباتی و نرم‌افزار‌های محاسبه باید اصلاح شوند و اطلاع‌رسانی نیز نقش بسیار پررنگی دارد. ما بر این اساس برنامه‌ریزی کرده‌ایم که یک ستاد ملی برای اجرای طرح به ریاست رئیس‌جمهور محترم تشکیل شود و دستگاه‌های مختلف کمیته‌هایی را در این زمینه راهبری کنند.

در پایان، مدیرکل سیاست‌های بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این طرح بار‌ها در کشور‌های مختلف انجام شده و تجربیات موفق و ناموفق داشته‌ایم. ما سعی خواهیم کرد از این تجارب استفاده کنیم و انشالله اجرای خوبی را در طول دوره زمانی که نمایندگان محترم مجلس برای اجرای طرح فراهم کرده‌اند، داشته باشیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۱۴ مهر ۱۴۰۴
لطفا قبل حذف صفرها حق التدریس اساتید حق التدریس دانشگاه فنی و حرفه ای یا همان ملی مهارت بعداز گذشت ۸ماه پرداخت شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
این حدف ۴ صفر فقط برای کارمندان و کارگران است که حقوقشان کمتر می‌شود.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
سلام تورم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
با این اقتصاد تورم‌زده ده سال دیگه باید همین کار رو مجدداً انجام بدید!
۰
۶
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۲:۱۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
افزایش دلار و طلا شده دل خوشی دشمنان داخلی و خارجی ایران از مسخره کردن و تهدید گرفته تا نا امید کردن مردم از هر چیزی . به جای این مسخره بازی ها و سرگرمی ها قدرت ریال در برابر دلار بالا ببرید تا دشمنان این مرز و بوم خیال واهی نکنند و بر اساس احترام متقابل سر میز مذاکره بیایند . زمان را دریابید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
فایده ومنفعت این کار برای اقتصاد ملی واقتصاد خانوارهاومعیشت چیست یا چه اثری دارد؟
در حالی هر روز از ارزش وقدرت پول ملی کاهسته میشود و بعد چند سال دیگر باید این کار تکرار شود،باید نمایندگان بی کار وبی کفایت مردم به فکر معیشت مردم باشند واین کار جز هزینه تعویض پولهای در جریان وسایر هزینه ها چیز دیگری برای کشور ندارد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
زحمت نکشید ، چند سال است که واحدهای صنفی
صفرها را حذف کرده اند و،،،،،،،،،،،،!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۱:۲۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
جلوی خلق پول را بگیرید والله ریال و تومان هیچ ایرادی ندارند مشکل تورم هست که خود آقای پزشکیان و همه روسای جمهور باعث به وجود آوردن هستند 100 صفر هم که کنید تورم بالاست و موجب سردرگمی مردم خواهد شد تجربیات همه کشورها نشان می دهد که هیچ فایده ای نداشته است استفاده از تجربیات دیگر کشورها بسیار مهم هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تلاش کنید وقانون سفت وسخت با اجرای محکم تهیه کنید تا پول جدید کشوراگه مچاله ویا کثیف وپاره شدازاعتبارخارج وموردقبول واقع نشودتا فرهنگ نگهداری وتمیز ونو نگه داشتن واهمیت دادن به اسکناس بین مردم ایجادشود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تورم ۴۰۰ درصدی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
چهار تا صفر که سهل ه شما اگر چهل تا صفر را هم حذف کنید اقتصاد ایران درست نمیشه .
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
المحمد
۲۰:۰۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
حیف شد اولین کشوری بودیم که پولمون از همه کشورها ببشتر صفر داشت و از بس با ارقام بزرگ سرکار داشتیم ، ریاضیمون خوب شده بود
همه میلیاردر بودیم همه تو حسابمون میلیارد ها ریال داشتیم
اما به زودی مثل مردم اروپا بدبخت میشیم چون هیچ کدامشون ملیون هم تو حسابشون نیست و معاملات در حد هزار میکنند و ریاضی هم بلد نیستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
تازه میخوایم برگردیم به عهد تیرکمون شاه
قِران
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
حالا از کجا فهمیدید باید صفر کم کنید؟ خب صفر اضافه می‌کردید پول دار تر میشدید که حیف حیف ایران
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
چقدر قلم فراسایی میکنید مسئولش از اول گفته بلد نیستم و نمیدانم دنبال متخصص هستم هر کسی بلده بیاد درست کنه و امروزه هر کسی از راه برسه میگه بلدم یک تکه را میبره و میره انشاالله در نهایت خداوند لطفی کند تا همه چیز از بین نرفته یک متخصص پیدا کنند ولی فکر نکنم تا 7 سال دیگه بشود متخصصی پیدا کرد.چون مشغول درخواست مذاکره هستیم
۰
۰
پاسخ دادن
