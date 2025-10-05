شرکت‌کنندگان فرانسوی و بلژیکی در ناوگان صمود که به زور توسط اسرائیل ربوده و بازداشت شده بودند، اعتصاب غذای خود را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - چندین شرکت‌کننده فرانسوی و بلژیکی در ناوگان عازم غزه که به زور توسط مقامات اسرائیلی ربوده شده بودند، در اعتراض به بازداشت خود و وضعیت غزه، اعتصاب غذا را آغاز کرده‌اند.

آلما دوفور، عضو حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر (LFI) گفت که همکارانش ماری مسمور، فرانسوا پیکمال، ریما حسن و اما فورو توسط اسرائیل «به طور غیرقانونی بازداشت» شده‌اند.

او در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی آمریکا نوشت: «آن‌ها اعتصاب غذا را برای درخواست آزادی خدمه ربوده شده ناوگان و پایان دادن به نسل‌کشی در غزه آغاز کرده‌اند.»

دوفور از امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه این کشور خواست تا برای حمایت از شرکت‌کنندگان بازداشت شده اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری بلگا در بلژیک، الکسیس دسوایف، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) و لطیفه غرباوی، فعال مستقر در بروکسل نیز پس از دستگیری توسط مقامات اسرائیلی اعتصاب غذا را آغاز کرده‌اند.

دسوایف و غرباوی از جمله هفت بلژیکی شرکت‌کننده در ناوگان بشردوستانه بودند که به دنبال شکستن محاصره تحمیلی اسرائیل بر نوار غزه بودند.

وزارت امور خارجه بلژیک اعلام کرد که از نزدیک اوضاع را دنبال می‌کند و افزود: «سفیر ما شخصاً با شرکت‌کنندگان ناوگان بلژیکی دیدار کرد، به ویژه برای اطمینان از ایمنی و سلامت آنها. مقامات اسرائیلی قصد دارند همه آنها را اخراج کنند.»

ناوگان جهانی صمود، در مسیر شکستن محاصره اسرائیل و رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه، شامگاه اول اکتبر به آب‌های غزه نزدیک شد.

ارتش اسرائیل به این ناوگان حمله کرد و به طور غیرقانونی ده‌ها قایق و کشتی را توقیف و صد‌ها نفر از مسافران آنها را بازداشت کرد.

منبع: آناتولی

