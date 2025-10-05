باشگاه خبرنگاران جوان - میدان مطهری، یکی از نماد‌های ماندگار و خاطره‌انگیز شهر شیراز، در سال‌های پیش رو بدون تغییر در کالبد و هویت خود به حیات شهری ادامه خواهد داد.

مدیریت شهری با اتکا به نتایج مطالعات جامع حمل‌ونقل و ارزیابی‌های تخصصی، تصمیم دارد با اجرای اصلاحات هندسی در معابر پیرامونی این میدان، ضمن رفع گره‌های ترافیکی و روان‌سازی عبور و مرور، چهره تاریخی و زیست‌محیطی این نقطه شاخص را حفظ کند.

تمرکز بر ساماندهی وضع موجود تا سال ۱۴۰۹

محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، اعلام کرد: بر اساس مطالعات جامع حمل‌ونقل، ارزیابی‌های میدانی و بررسی‌های تخصصی انجام‌شده، دست‌کم تا سال ۱۴۰۹ به جای اجرای تقاطع غیرهمسطح در این محدوده، راهکار‌های ساماندهی ترافیک وضع موجود در دستور کار قرار گرفته است.

او با تأکید بر این موضوع که هدف اصلی این طرح روان‌سازی جریان ترافیک و تسهیل در تردد شهروندان است، افزود: اصلاحات هندسی در معابر پیرامونی میدان مطهری انجام خواهد شد تا علاوه بر کاهش گره‌های ترافیکی، هویت زیست‌محیطی و نماد فضای سبز شهری این میدان حفظ شود.

فرخ‌زاده اجرای این رویکرد را نقطه پایانی بر نگرانی‌ها درباره حذف میدان مطهری دانست و آن را پاسخی علمی و عملی به مطالبه شهروندان برای بهبود شرایط ترافیکی عنوان کرد.

معاون شهردار شیراز گفت: با همیاری شهردار و معاونان منطقه یک، تغییرات هندسی و ساماندهی وضع موجود پس از اتمام تملک‌ها و آزادسازی مسیر‌های راست‌گرد، می‌تواند به‌طور مؤثر بخشی از مشکلات ترافیکی این محدوده را برطرف کند و شرایط مطلوب‌تری برای تردد شهروندان فراهم سازد.

اجرای ۲ راست‌گرد به‌عنوان اولویت طرح

محسن حدیقه‌جوانی، مدیرکل مطالعات حمل‌ونقل شهرداری شیراز نیز در همین زمینه خاطرنشان کرد: در این طرح، بدون هرگونه تغییر در ساختار اصلی میدان، دو راست‌گرد شامل محور شمال به غرب و جنوب به شرق با اولویت اجرا خواهد شد.

او گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای تقاطع غیرهمسطح در این نقطه هیچ‌گاه به‌عنوان گزینه کارآمد در مطالعات جامع حمل‌ونقل پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین گزارش، میدان مطهری به‌عنوان یک نماد سبز با ارزش زیست‌محیطی و بخشی از حافظه جمعی شهر شیراز، همچنان نقش خود را در زیبایی منظر شهری و هویت محلات ایفا خواهد کرد. اصلاحات هندسی و آزادسازی مسیر‌های راست‌گرد، زمینه دستیابی به ترافیک پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌ها و صیانت از میراث شهری، در برنامه‌ریزی‌های کلانشهری هم‌زمان دنبال می‌شوند.

