در روده انسان بیش از ۵۰۰ میلیون نورون وجود دارد؛ به همین دلیل پژوهشگران از آن به عنوان «مغز دوم» یاد می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روده انسان بیش از ۵۰۰ میلیون نورون وجود دارد؛ به همین دلیل پژوهشگران از آن به عنوان «مغز دوم» یاد می‌کنند. روده و مغز از طریق شبکه‌ای عصبی به نام محور روده–مغز با هم در ارتباط‌اند و هر تغییری در یکی، بر دیگری اثر می‌گذارد.

وقتی تعادل باکتری‌های مفید روده به هم می‌خورد، ممکن است علائمی مانند اضطراب، افسردگی، یا مشکلات گوارشی ظاهر شود. اما خبر خوب این است که این ارتباط دوطرفه است؛ ذهن آرام هم می‌تواند روده را متعادل‌تر کند.

استرس، دشمن پنهان روده

استرس مزمن حرکات طبیعی روده را مختل می‌کند، نفوذپذیری دیواره آن را افزایش می‌دهد و ترکیب میکروب‌های مفید را تغییر می‌دهد. این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌هایی مانند سندروم روده تحریک‌پذیر (IBS) یا التهاب روده شود.

مدیتیشن؛ آرامش ذهن، تعادل بدن

مدیتیشن با کاهش استرس، تنظیم ضربان قلب و ایجاد آرامش عمیق، به بدن کمک می‌کند تا از حالت تنش خارج شود. مطالعات دانشگاه هاروارد نشان داده‌اند افرادی که به‌طور منظم مدیتیشن می‌کنند، ترکیب باکتری‌های مفید روده‌شان بهبود می‌یابد و سطح مواد ضدالتهابی در بدنشان افزایش پیدا می‌کند.

حتی در پژوهشی روی کسانی که طولانی‌مدت و منظم مراقبه و مدیتیشن داشتند، مشخص شد که میکروبیوم روده آن‌ها سالم‌تر و ضدالتهاب‌تر از افراد عادی است؛ نتیجه سال‌ها تمرین مراقبه روزانه.

گفت‌وگوی ذهن و بدن

هر بار که چند دقیقه در سکوت مدیتیشن می‌کنی، درواقع به بدن خود فرصت ترمیم می‌دهی. ذهن آرام، روده‌ای آرام می‌سازد؛ و از درون، هماهنگی میان ذهن و بدن دوباره شکل می‌گیرد.

روزی چند دقیقه سکوت و تنفس آگاهانه، می‌تواند آغاز سلامتی از درون باشد.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: مشکلات روده ، سلامت روده
خبرهای مرتبط
زود خوابیدن چه فوایدی دارد؟
راهکار‌های ساده خانگی درمان مشکلات روده در طب سنتی + فیلم
نقش سلامت روده در عملکرد ورزشکاران المپیکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مصدق املاک دزدیده شده مردم را از شاه پس گرفت
پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان و تاریخی زنده
چرا جنگنده‌های پیشرفته در سرعت‌های بالا نمی‌توانند دور بزنند؟
مدیتیشن و سلامت روده ؛ گفت‌وگوی شگفت‌انگیز ذهن و بدن
آیا شیر واقعاً بچه‌ها را قدبلند می‌کند؟
جز سلبریتی‌شدن راهی نیست
بهای سنگین جامعه برای خنده‌های ارزان
هشدار وزارت بهداشت؛ تتو و پرسینگ مسیر تازه انتقال HIV و هپاتیت
اینجا، زندگی خودش را به دنیا می‌آوَرَد
عباس عبد العجمی: به رهبر نمی‌گوییم «شما بجنگید»
آخرین اخبار
عباس عبد العجمی: به رهبر نمی‌گوییم «شما بجنگید»
۱۰ مبنای قرآنی برای دفاع از جبهه مقاومت؛ پاسخی به شبهات رایج
اینجا، زندگی خودش را به دنیا می‌آوَرَد
بهای سنگین جامعه برای خنده‌های ارزان
هشدار وزارت بهداشت؛ تتو و پرسینگ مسیر تازه انتقال HIV و هپاتیت
مصدق املاک دزدیده شده مردم را از شاه پس گرفت
مدیتیشن و سلامت روده ؛ گفت‌وگوی شگفت‌انگیز ذهن و بدن
جز سلبریتی‌شدن راهی نیست
چرا جنگنده‌های پیشرفته در سرعت‌های بالا نمی‌توانند دور بزنند؟
پاسادِنا؛ شهری سرسبز میان کوهستان و تاریخی زنده
آیا شیر واقعاً بچه‌ها را قدبلند می‌کند؟
چرا سرخپوستان آمریکا موهای خود را بلند نگه می‌دارند؟
فواید و مضرات پاستیل برای بدن
فوت و فن زندگی مشترک؛ تمام روابط ناسالم چه وجه مشترکی دارند؟
ریشه‌های عمیق گرایش نخبگان ایرانی به آلمان
کشف مولکولی در مغز که می‌تواند احساس گرسنگی را خاموش کند
استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید مانند الکل و سیگار منع قانونی سن داشته باشد
چه کسی پیش از گالیله برای نخستین بار ماه را با تلسکوپ دید؟
راز ژورژ، پیرمرد شوریده محله جوادیه
شاه مصنوعی با سرور صهیونیستی
اندازه طبیعی «حس مالکیت» در کودکان چقدر است؟
ناوگان صمود به ساحل نه، اما به مقصد رسید
میرزا آقاخان نوری: خائن یا دیپلمات ناگزیر؟