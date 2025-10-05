باشگاه خبرنگاران جوان - در روده انسان بیش از ۵۰۰ میلیون نورون وجود دارد؛ به همین دلیل پژوهشگران از آن به عنوان «مغز دوم» یاد میکنند. روده و مغز از طریق شبکهای عصبی به نام محور روده–مغز با هم در ارتباطاند و هر تغییری در یکی، بر دیگری اثر میگذارد.
وقتی تعادل باکتریهای مفید روده به هم میخورد، ممکن است علائمی مانند اضطراب، افسردگی، یا مشکلات گوارشی ظاهر شود. اما خبر خوب این است که این ارتباط دوطرفه است؛ ذهن آرام هم میتواند روده را متعادلتر کند.
استرس، دشمن پنهان روده
استرس مزمن حرکات طبیعی روده را مختل میکند، نفوذپذیری دیواره آن را افزایش میدهد و ترکیب میکروبهای مفید را تغییر میدهد. این شرایط میتواند زمینهساز بیماریهایی مانند سندروم روده تحریکپذیر (IBS) یا التهاب روده شود.
مدیتیشن؛ آرامش ذهن، تعادل بدن
مدیتیشن با کاهش استرس، تنظیم ضربان قلب و ایجاد آرامش عمیق، به بدن کمک میکند تا از حالت تنش خارج شود. مطالعات دانشگاه هاروارد نشان دادهاند افرادی که بهطور منظم مدیتیشن میکنند، ترکیب باکتریهای مفید رودهشان بهبود مییابد و سطح مواد ضدالتهابی در بدنشان افزایش پیدا میکند.
حتی در پژوهشی روی کسانی که طولانیمدت و منظم مراقبه و مدیتیشن داشتند، مشخص شد که میکروبیوم روده آنها سالمتر و ضدالتهابتر از افراد عادی است؛ نتیجه سالها تمرین مراقبه روزانه.
گفتوگوی ذهن و بدن
هر بار که چند دقیقه در سکوت مدیتیشن میکنی، درواقع به بدن خود فرصت ترمیم میدهی. ذهن آرام، رودهای آرام میسازد؛ و از درون، هماهنگی میان ذهن و بدن دوباره شکل میگیرد.
روزی چند دقیقه سکوت و تنفس آگاهانه، میتواند آغاز سلامتی از درون باشد.
