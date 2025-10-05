رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری شیراز گفت: بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری شهری در حوزه حمل‌ونقل در شیراز، توسط سرمایه‌گذار به مساحت ۱۱۳ هکتار در حال ساخت است و پیامد‌های مثبتی برای شهر شیراز خواهد داشت. 

باشگاه خبرنگاران جوان - هومان معصومی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز اظهار داشت: بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری شهری در حوزه حمل‌ونقل در شیراز، توسط سرمایه‌گذار به مساحت ۱۱۳ هکتار در حال ساخت است و پیامد‌های مثبتی برای این کلان‌شهر خواهد داشت. 

او افزود: پروژه پایانه ۱۱۳ هکتاری «پایانه ماشین‌آلات سنگین و انبار‌های بزرگ کالا» که با مشارکت شهرداری شیراز و بخش خصوصی به ارزش تقریبی پنج‌هزار میلیارد تومان در اراضی ورودی جاده نیروگاه سیکل ترکیبی در دست اجراست، قرار است طی مدت ۲۴ ماه به بهره‌برداری برسد. 

معصومی تصریح کرد: هدف اصلی اجرای این پروژه، ساماندهی و کنترل تردد خودرو‌های باری سنگین و نیمه‌سنگین در سطح شهر است. 

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز با بیان این مطلب که زیبایی بصری و انضباط ایمنی تردد در خیابان‌های شهر، همچنین حفظ پاکیزگی هوا از چشم‌انداز‌های اجرای این پروژه خواهد بود، خاطرنشان کرد: با کاهش تردد خودرو‌های سنگین در معابر اصلی شهر، ایمنی شهروندان–که مهم‌ترین موضوع مد نظر مجموعه مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل است– افزایش می‌یابد. 
وی همچنین افزایش راندمان ترانزیت و حمل‌ونقل سنگین، وجود انبار‌های بزرگ‌مقیاس کالا به‌عنوان پایانه باراندازی و بارگیری کالا، بهبود خدمات رفاهی و ایمنی جهت رانندگان و کاهش آلودگی صوتی را از دیگر مزایای اجرای این پروژه عنوان کرد. 

معصومی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذار برای اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در مسیر توسعه، عمران و آبادانی شهر شیراز گفت: در حال حاضر «آکواریوم بزرگ» و «تله‌کابین»، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در محدوده ارتفاعات دراک هستند که عملیات عمرانی آنها در دست اجراست. 

به گفته این مقام مدیریت شهری در حوزه سرمایه‌گذاری؛ علاوه بر اینها، «مجموعه اقامتی کوهستان» نیز در ارتفاعات دراک با مشارکت شهرداری و سرمایه‌گذار به پایان رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. 

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری شیراز همچنین عنوان کرد: «پارک بزرگ آبی»، «سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی مشاغل مزاحم شهری»، «توسعه میدان اول میوه و تره‌بار شیراز»، «ساخت میدان دوم میوه و تره‌بار شیراز» در محدوده پل گچی و «شهربازی بوستان‌های آزادی و نماز» از دیگر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حال ساخت هستند.

برچسب ها: شهردار شیراز ، سرمایه گذاری ، حمل و نقل شهری
خبرهای مرتبط
قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان افتتاح شد
همیاران مهربان ترافیک؛ الگویی موفق از مشارکت مردمی در مدیریت شهری
پایان یک انتظار طولانی
ممنوعیت فعالیت در دروازه کازرون؛ شروع فعالیت در بازار پروتین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان افتتاح شد
پایداری شبکه و اصلاح الگوی مصرف ۲ اولویت اصلی شرکت ملی گاز ایران
گناه تماشاگران فجر چیست که باید تاوان قصورات احتمالی را بپردازند؟
افزایش صادرات غیر نفتی فارس در بازار‌های بین‌المللی
تشکیل ۲۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در فارس
فارس دارای تیم در لیگ برتر تنیس روی میز ایران شد
۵۰۰ طرح مطالعه شده آبخیزداری فارس در انتظار تامین بودجه
ایران جان به سرزمین دین، حماسه و هنر رسید
پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه راه‌سازی در محور قره پیری – صدرا/ ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شد
تعامل با نیروی انتظامی، مسیر رضایت مردم و توسعه شهری صدرا
آخرین اخبار
شیراز، میزبان بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل شهری کشور/ توقفگاه ۱۱۳ هکتاری
میدان مطهری، خاطره‌ای که به یادگار باقی خواهد ماند/ اصلاحات هندسی برای روان‌سازی ترافیک
آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز–بوشهر در آینده نزدیک
هشدار درباره تصرف اراضی سد درودزن؛ ضرورت اجرای راهکارهای پیشگیرانه
تعامل با نیروی انتظامی، مسیر رضایت مردم و توسعه شهری صدرا
رونمایی از پوستر سرود ۱۳ ستاره و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس فارس
پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه راه‌سازی در محور قره پیری – صدرا/ ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شد
ایران جان به سرزمین دین، حماسه و هنر رسید
۵۰۰ طرح مطالعه شده آبخیزداری فارس در انتظار تامین بودجه
قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان افتتاح شد
افزایش صادرات غیر نفتی فارس در بازار‌های بین‌المللی
تشکیل ۲۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در فارس
فارس دارای تیم در لیگ برتر تنیس روی میز ایران شد
گناه تماشاگران فجر چیست که باید تاوان قصورات احتمالی را بپردازند؟
پایداری شبکه و اصلاح الگوی مصرف ۲ اولویت اصلی شرکت ملی گاز ایران
همیاران مهربان ترافیک؛ الگویی موفق از مشارکت مردمی در مدیریت شهری
کشف محموله پوشاک فاقد مجوز ۲۰۰ میلیاردی در فارس
سلامت و ایمنی؛ اولویت استاندارد فارس در مسیر ارتقای کیفیت