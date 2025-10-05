باشگاه خبرنگاران جوان - هومان معصومی، رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز اظهار داشت: بزرگترین پروژه سرمایهگذاری شهری در حوزه حملونقل در شیراز، توسط سرمایهگذار به مساحت ۱۱۳ هکتار در حال ساخت است و پیامدهای مثبتی برای این کلانشهر خواهد داشت.
او افزود: پروژه پایانه ۱۱۳ هکتاری «پایانه ماشینآلات سنگین و انبارهای بزرگ کالا» که با مشارکت شهرداری شیراز و بخش خصوصی به ارزش تقریبی پنجهزار میلیارد تومان در اراضی ورودی جاده نیروگاه سیکل ترکیبی در دست اجراست، قرار است طی مدت ۲۴ ماه به بهرهبرداری برسد.
معصومی تصریح کرد: هدف اصلی اجرای این پروژه، ساماندهی و کنترل تردد خودروهای باری سنگین و نیمهسنگین در سطح شهر است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز با بیان این مطلب که زیبایی بصری و انضباط ایمنی تردد در خیابانهای شهر، همچنین حفظ پاکیزگی هوا از چشماندازهای اجرای این پروژه خواهد بود، خاطرنشان کرد: با کاهش تردد خودروهای سنگین در معابر اصلی شهر، ایمنی شهروندان–که مهمترین موضوع مد نظر مجموعه مدیریت شهری در حوزه حملونقل است– افزایش مییابد.
وی همچنین افزایش راندمان ترانزیت و حملونقل سنگین، وجود انبارهای بزرگمقیاس کالا بهعنوان پایانه باراندازی و بارگیری کالا، بهبود خدمات رفاهی و ایمنی جهت رانندگان و کاهش آلودگی صوتی را از دیگر مزایای اجرای این پروژه عنوان کرد.
معصومی با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذار برای اجرای پروژههای بزرگمقیاس در مسیر توسعه، عمران و آبادانی شهر شیراز گفت: در حال حاضر «آکواریوم بزرگ» و «تلهکابین»، پروژههای سرمایهگذاری در محدوده ارتفاعات دراک هستند که عملیات عمرانی آنها در دست اجراست.
به گفته این مقام مدیریت شهری در حوزه سرمایهگذاری؛ علاوه بر اینها، «مجموعه اقامتی کوهستان» نیز در ارتفاعات دراک با مشارکت شهرداری و سرمایهگذار به پایان رسیده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
رئیس سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز همچنین عنوان کرد: «پارک بزرگ آبی»، «سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی مشاغل مزاحم شهری»، «توسعه میدان اول میوه و ترهبار شیراز»، «ساخت میدان دوم میوه و ترهبار شیراز» در محدوده پل گچی و «شهربازی بوستانهای آزادی و نماز» از دیگر پروژههای سرمایهگذاری در حال ساخت هستند.