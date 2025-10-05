باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان امروز یکشنبه در آیین افتتاح همزمان چهار موزه و یک کتابخانه تخصصی در تهران، رامسر و جزیره کیش که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، گفت: این ایام، روزهایی سرنوشتساز و تاثیرگذار برای ملت ما و یک مقطع خاصی از تاریخ است.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید بتوانند با گذشته خود ارتباط پیدا کنند، اضافه کرد: جامعه ما و همه جوامع نیاز دارند که به صورت زنده به تاریخ و گذشته خود نگاه کنند و از آن درس عبرت بگیرند.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یادآور شد: موزهها مراکزی هستند که مظاهر تمدنی گذشتگان را به نمایش میگذارند و میتوانند فرصتی مناسب را برای بازدید عموم مردم و تحقیق و پژوهش محققان این عرصه فراهم کند.
دهقان از راه اندازی و تاسیس ۱۰ موزه تخصصی بنیاد مستضعفان در کشور خبر داد و گفت: راهاندازی این موزهها از برنامههای ما در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است و میخواهیم به این ترتیب امکانی برای مردم، گردشگران خارجی و محققان فراهم کنیم که بتوانند از این آثار بازدید کنند؛ همچنین محققان و مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در این زمینه بتوانند در راستای ماموریت خود این آثار و اسناد را مورد بازدید و بررسی قرار دهند.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه مجموعه آثار و اسناد این موزهها تا پیش از این در مخازن بنیاد موجود بود، گفت: برای راهاندازی این موزهها ابتدا مکانسنجی انجام شده و سپس مکانهای مورد نظر را بازسازی، نوسازی و تجهیز کردیم.
دهقان افزود: در نظر داریم در فاز بعدی و پس از راه اندازی ۱۰ موزه تخصصی، برای شرکت در رویدادهای منطقهای و جهانی برنامه ریزی کنیم و این آثار را در سطح جهانی به نمایش بگذاریم.
براساس این گزارش، در مراسم امروز چهار موزه هزارههای هنر در کیش، موزه نگارههای هنر در موزه دفینه، آرایههای هنر در پردیس موزهای رامسر و فاز ۳ موزه خودروهای تاریخی ایران و همچنین کتابخانه تخصصی دفینه به صورت همزمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
منبع: بنیاد مستضعفان