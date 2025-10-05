باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، گفت: اجرای این دستورالعمل باید بر مبنای راهنماهای بالینی باشد.
ظفرقندی، با قدردانی از زحمات طولانی و پیچیده وزیر ارتباطات و مجموعه این وزارتخانه بابت هماهنگی برای به ثمر نشستن این توافقنامه، افزود: شاید بتوان گفت این تنها یک درصد از برنامهها و اقدامات سلامتی است که باید در حوزه ارتباطات انجام گیرد.
وزیر بهداشت با بیان این که «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگیهای خاصی دارد، اظهار کرد: مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تاکیدات مکرر رییس جمهور، در حوزههای مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندیهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.
ظفرقندی برخی موانع در این مسیر را طبیعی و رفع برخی موانع دیگر را به دست مدیران دانست و گفت: اقلام دارویی ایران نسبت به منطقه و جهان بیشتر نیست؛ به عنوان مثال سرانه داروی ما ۵۰ دلار و عراق ۱۵۰ دلار است.
وی افزود: ما پروتکلهایی داریم که باید بر اساس آنها برنامههای مهمی از جمله برنامه پزشکی خانوده و نظام ارجاع اجرایی شوند.
وزیر بهداشت با بیان این که این مسیری است که قانون تعیین کرده است، ابراز داشت: اگرچه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید ولی خوشبختانه به نتیجه رسید که امیدواریم برای کشور توسعه پایدار و برای مردم تسهیلات بیشتری برای دریافت دارو فراهم کند.
ظفرقندی با تاکید بر این که دلیل ندارد مردم برای برخی داروها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستمها و سامانههایمان را بازنگری کنیم. زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کارهای خانههای بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تلهمدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینهها را در پی دارد.
وزیر بهداشت تصریح کرد: پزشکی خانواده در چهار برنامه توسعهای کشور مصوب شده و رمز موفقیت و پایهاش پرونده الکترونیک سلامت است.
وی افزود: باید بتوانیم مراجعات را در صورت لزوم از سطح یک در خانه بهداشت به سطح دو در کلینیکها و سطح سه اتاق عمل بیمارستانها ارجاع داده و سپس بازخورد دریافت کنیم که کار بزرگی است.
او ادامه داد: نظام سلامت در حوزههای آموزش پزشکی، بهداشت و درمان دارای ارتباطات گستردهای با مردم است و امیدواریم با انجام کارهای اساسی مثل این توافقنامه، کارهای زیربنایی و مهمی در حوزه سلامت به انجام برسانیم.
گفتنی است: موافقتنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» امروز به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.
منبع: وزارت بهداشت