وزیر بهداشت بر اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در نشست امضای توافقنامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» با سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت، گفت: اجرای این دستورالعمل باید بر مبنای راهنما‌های بالینی باشد.

ظفرقندی، با قدردانی از زحمات طولانی و پیچیده وزیر ارتباطات و مجموعه این وزارتخانه بابت هماهنگی برای به ثمر نشستن این توافقنامه، افزود: شاید بتوان گفت این تنها یک درصد از برنامه‌ها و اقدامات سلامتی است که باید در حوزه ارتباطات انجام گیرد.

وزیر بهداشت با بیان این که «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» ویژگی‌های خاصی دارد، اظهار کرد: مجموعه نظام سلامت هدفش این است که طبق قانون و تاکیدات مکرر رییس جمهور، در حوزه‌های مختلف و مهم از جمله برنامه پزشکی خانواده، از توانمندی‌های حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات بهره ببرد.

ظفرقندی برخی موانع در این مسیر را طبیعی و رفع برخی موانع دیگر را به دست مدیران دانست و گفت: اقلام دارویی ایران نسبت به منطقه و جهان بیشتر نیست؛ به عنوان مثال سرانه داروی ما ۵۰ دلار و عراق ۱۵۰ دلار است.

وی افزود: ما پروتکل‌هایی داریم که باید بر اساس آنها برنامه‌های مهمی از جمله برنامه پزشکی خانوده و نظام ارجاع اجرایی شوند.

وزیر بهداشت با بیان این که این مسیری است که قانون تعیین کرده است، ابراز داشت: اگرچه تمهیدات امضای این توافقنامه طول کشید ولی خوشبختانه به نتیجه رسید که امیدواریم برای کشور توسعه پایدار و برای مردم تسهیلات بیشتری برای دریافت دارو فراهم کند.

ظفرقندی با تاکید بر این که دلیل ندارد مردم برای برخی دارو‌ها به چندین داروخانه مراجعه کنند، گفت: ما نیازمندیم کارآیی تمام سیستم‌ها و سامانه‌های‌مان را بازنگری کنیم. زیرا دیگر عرصه خدمت عوض شده و ساز و کار‌های خانه‌های بهداشت مانند سابق نیست و بسیاری از خدمات مراجعات با تله‌مدیسن و هوش مصنوعی قابل رفع و رجوع هستند و این اقدام صرفه جویی در هزینه‌ها را در پی دارد.

وزیر بهداشت تصریح کرد: پزشکی خانواده در چهار برنامه توسعه‌ای کشور مصوب شده و رمز موفقیت و پایه‌اش پرونده الکترونیک سلامت است.

وی افزود: باید بتوانیم مراجعات را در صورت لزوم از سطح یک در خانه بهداشت به سطح دو در کلینیک‌ها و سطح سه اتاق عمل بیمارستان‌ها ارجاع داده و سپس بازخورد دریافت کنیم که کار بزرگی است.

او ادامه داد: نظام سلامت در حوزه‌های آموزش پزشکی، بهداشت و درمان دارای ارتباطات گسترده‌ای با مردم است و امیدواریم با انجام کار‌های اساسی مثل این توافقنامه، کار‌های زیربنایی و مهمی در حوزه سلامت به انجام برسانیم.

گفتنی است: موافقت‌نامه «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» امروز به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: وزیر بهداشت ، دارورسانی
خبرهای مرتبط
دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» وارد مرحله اجرایی شد
ظفرقندی: یک و نیم میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است
زیرساخت فنی دارو‌رسانی به درب منازل فراهم شده است
فروش اینترنتی دارو باید زیر نظر داروساز باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
آخرین اخبار
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» وارد مرحله اجرایی شد
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
آزمایش سگ‌های رباتیک چین برای انجام ماموریت در ماه
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
کمبود ۴۴ میلیون معلم در جهان تا سال ۲۰۳۰
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
نسخه بتای بازنویسی‌شده GroKedipedia به زودی منتشر می‌شود
تاثیر حفاظتی چای چینی از بدن در برابر التهاب
کشفی جدید در مورد احتمال وجود حیات در سیاره زهره
عوارض و مشکلات مکمل گینر + فیلم
آنتی‌بیوتیک برای درمان سرماخوردگی نیست
راه اندازی سامانه ویژه ثبت کمک‌های دانش‌آموزی در مدارس + فیلم
۲۵ مصدوم و ۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای محور دماوند–فیروزکوه
حدود ۱۶۰۰ صندلی دستیاری پزشکی در سال گذشته خالی ماند
وضعیت عفونت‌های تنفسی در گردش در کشور/ اثربخشی ۴۰ تا ۶۰ درصدی واکسن آنفلوآنزا
آغاز ساخت مدارس استثنایی در مناطق محروم تهران