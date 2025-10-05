سانس ویژه دانش‌آموزان سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در دومین روز این رویداد سینمایی به فیلم «نوروز» و «پسر دلفینی۲» اختصاص داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سانس ویژه دانش‌آموزان سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان امروز یکشنبه ۱۳ مهرماه به فیلم سینمایی «نوروز» به کارگردانی سهیل موفق و «پسر دلفینی۲» به کارگردانی محمد خیراندیش اختصاص دارد.

«پسر دلفینی۲» به کارگردانی محمد خیراندیش ساخته شده است. ناهید امیریان، حامد عزیزی، مریم جلینی، ثریا قاسمی، شراره حضرتی، ارسلان جولایی، ژرژ پطرسی و تورج نصر از صداپیشگان فیلم هستند.

پردیس های ساحل و چهار باغ تا سه‌شنبه ۱۵ مهر در دو سانس‌ ۸:۳۰ و ۱۰:۳۰ میزبان دانش‌آموزان اصفهان خواهند بود.

روز گذشته فیلم سینمایی «زیباصدایم کن» آخرین ساخته رسول صدرعاملی در این بخش به اکران ویژه دانش‌آموزان جشنواره رسیده بود.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

در گفت‌‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سالن‌های جشنواره فیلم کودک از استانداردهای فنی برخوردارند
سی‌وهفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان آغاز به کار کرد/ سینمای کودک پناهگاهی برای رویا‌ها
کیفیت آثار سینمای کودک هنوز مطلوب نیست/ ضرورت استمرار برگزاری سالانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان
