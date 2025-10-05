باشگاه خبرنگاران جوان - برای نخستینبار فهرست رسمی عرضه تجاری گوشی آیفون ۱۷ (ازجمله مدل پرومکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت) از سوی واردکنندگان در بازار عمدهفروشی منتشر شد. بر اساس اطلاعات بهدستآمده، قیمت این مدل در اولین سری عرضه تجاری، حدود ۲۸۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که آن را در رده گرانترین گوشیهای هوشمند موجود در بازار ایران قرار میدهد.
در روزهای اخیر مدل جدید آیفون عمدتاً از مسیر واردات مسافری و بدون گارانتی رسمی در بازار عرضه شده بود، اما اینبار ورود آیفون ۱۷ پرومکس از مسیر تجاری و با ثبت شناسه ارزش در سامانه گمرک انجام گرفته است. به این ترتیب، عرضه این مدل برای نخستینبار بهصورت رسمی و تجاری کلید خورده و وارد فهرست کالاهای دارای مجوز ترخیص شده است.
برخی از ناظران اقتصادی معتقدند عرضه کالایی با چنین قیمت نجومی، در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی و بازگشت تحریمها مواجه است، نشان میدهد کالاهای لوکس همچنان مسیر ورود سادهای به کشور دارند.
به این ترتیب، ورود تجاری آیفون ۱۷ پرومکس با قیمت ۲۸۰ میلیون تومانی بار دیگر این پرسش را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که در شرایط محدودیت منابع ارزی، چگونه واردات کالاهای لوکس در اولویت قرار میگیرد، در حالیکه بسیاری از اقلام ضروری تولید و دارو همچنان با چالش تأمین ارز مواجهاند.
منبع: تسنیم