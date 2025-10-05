محققان چینی در حال آزمایش سگ‌های رباتیک با طراحی ویژه به عنوان بخشی از آماده‌سازی‌ها برای ماموریت به ماه جهت کاوش در فضای داخلی آن هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گزارش داد که دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه پکن، سگ‌های رباتیک تخصصی را در داخل غاری در شمال شرقی چین به عنوان بخشی از آماده‌سازی‌ها برای ماموریت‌های آینده به ماه و کاوش در فضای داخلی آن آزمایش کرد.

دانشمندان اظهار داشتند که این غار که توسط جریان‌های گدازه تشکیل شده و در نزدیکی دریاچه جینگبو در استان هیلونگ‌جیانگ واقع شده است، شباهت زیادی به شرایط سطح ماه دارد و آن را به مکانی ایده‌آل برای آزمایش رباتیک تبدیل می‌کند.

این ربات‌ها به عنوان پیشاهنگ برای انجام وظایف نقشه‌برداری ژئودزیکی که انسان‌ها قادر به انجام آن نیستند، استفاده می‌شوند. یکی از نمونه‌های اولیه، که از مورچه‌خوار الهام گرفته شده است، دارای یک بازوی رباتیک انعطاف‌پذیر و یک پلتفرم متحرک سفت و سخت است که امکان عملیات چند منظوره را در شرایط چالش برانگیز فراهم می‌کند. نمونه دیگر، که به عنوان سمندر شناخته می‌شود، یک ربات چرخ‌دار است که قادر به پیمایش سطوح پیچیده و کاوش در محیط اطراف خود است.

دانشمندان معتقدند که لوله‌های آتشفشانی - غار‌هایی که توسط جریان‌های گدازه‌ای جامد تشکیل شده‌اند - مکان‌های ایده‌آلی برای ایجاد یک پایگاه قمری سرنشین‌دار هستند، زیرا آنها از تابش و نوسانات شدید دما در سطح ماه محافظت می‌کنند. قرار است از این سگ‌های رباتیک در آینده برای کاوش چنین سازند‌های زمین‌شناسی در ماه استفاده شود.

منبع: TASS

برچسب ها: فضا ، کره ماه ، ربات ها ، چین
