مدل خودرو قیمت به تومان

پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۸۳۵،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳- ایران‌خودرو - بازار ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار ۱،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۷۱۵،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار ۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۲،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰