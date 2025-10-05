مدیرکل راه و شهرسازی فارس از آغاز قریب‌الوقوع عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز–بوشهر خبر داد و گفت: این پروژه در مرحله انتخاب شریک اجرایی قرار دارد و پس از تکمیل مقدمات، وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدمهدی عبداللهی در حاشیه آیین افتتاح قطعه هفت آزادراه شیراز - اصفهان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی و نماینده عالی دولت در استان، عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز - بوشهر یا به عبارتی دیگر قطعه هشت آزادراه شیراز - اصفهان به زودی آغاز می‌شود هم‌اینک نیز کار در مرحله انتخاب شریک اجرایی است و پس از طی این مراحل، عملیاتی خواهد شد.

او با اشاره به پروژه‌های تکمیل شده گفت: در آزادراه شیراز- اصفهان تمام مسائل ایمنی و استاندارد‌ها رعایت شده و بخش‌هایی مانند پمپ بنزین و اورژانس نیز در این محور مستقر و مشغول ارائه خدمت به هموطنان هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی فارس اظهار امیدواری کرد که این خدمات در آینده به شکل کامل‌تر و مطلوب‌تری به مسافران این محور ارائه شود.

عبداللهی در ادامه به ویژگی منحصر‌به‌فرد قطعه هفت آزادراه شیراز-اصفهان اشاره کرد و گفت: ازآنجا که در قطعه هفت، ساکنان بومی این منطقه نیز تردد دارند، در این محور دوربین ثبت و دریافت عوارض تردد آزادراهی نصب نشده است.

او در پاسخ به سوالی درباره علت عدم حضور نمایندگان استان در مجلس در مراسم افتتاح این پروژه نیز توضیح داد: ازآنجاکه نمایندگان استان امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، فرصت شرکت در این آیین را پیدا نکردند.

قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان، امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، با حضور ویدیو کنفرانسی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، به بهره‌برداری رسید؛ این قطعه ۱۲.۵ کیلومتری که با اعتباری افزون بر ۲۲ هزار میلیارد ریال احداث شده، حلقه گمشده کریدور ترانزیتی مرکز به جنوب کشور است.

