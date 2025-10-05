اسپانیا اعلام کرد ۲۱ شهروند بازداشتی در کاروان کمک‌رسانی غزه، اسرائیل را ترک می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسپانیا اعلام کرد که ۲۱ نفر از ۴۹ شهروند این کشور که در یک کاروان کمک‌رسانی به غزه بازداشت شده بودند، قرار است امروز یکشنبه اسرائیل را به مقصد کشورشان ترک کنند.

«خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر امور خارجه اسپانیا در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور گفت: «ما با اسرائیل به توافق رسیده‌ایم که  یک گروه اول متشکل از ۲۱ شهروند اسپانیایی امروز تل آویو را ترک کرده و به اسپانیا خواهند رسید.»

او افزود: «ما موافقت مقامات اسرائیل را داریم. امیدواریم در آخرین لحظه مشکلی پیش نیاید.»

کاروان دریایی «صمود جهانی» ماه گذشته با حضور سیاستمداران و فعالانی از جمله «گرتا تونبرگ»، کنشگر سوئدی به سمت غزه که به گفته سازمان ملل در آستانه قحطی قرار دارد، حرکت کرد.

نیروی دریایی اسرائیل از روز چهارشنبه شروع به توقیف کشتی‌های این کاروان کرد و یک مقام اسرائیلی روز بعد تأیید کرد که  بیش از ۴۰۰ نفر در جریان این حمله بازداشت شده اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

