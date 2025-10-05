شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۶۷۱۳۹ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، دستکم ۶۷،۱۳۹ فلسطینی در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه نوار غزه شهید شده‌اند.

در بیانیه‌ این وزارتخانه آمده است که در ۲۴ ساعت گذشته ۶۵ جسد به بیمارستان‌ها منتقل شده است، در حالی که ۱۵۳ نفر زخمی شده‌اند که تعداد مجروحان را در حملات اسرائیل به ۱۶۹،۵۸۳ نفر می‌رساند.

این وزارتخانه افزود: «بسیاری از قربانیان هنوز در زیر آوار و در جاده‌ها گرفتار شده‌اند، زیرا امدادگران قادر به دسترسی به آنها نیستند.»

همچنین اشاره شد که در ۲۴ ساعت گذشته دو فلسطینی در حین تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بر اثر تیراندازی ارتش اسرائیل شهید و ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند که تعداد کل فلسطینی‌های شهید شده در حین درخواست کمک را به ۲۶۰۵ نفر رسانده و بیش از ۱۹۱۲۴ نفر دیگر را از ۲۷ مه زخمی کرده است.

ارتش اسرائیل حملات خود به نوار غزه را در ۱۸ مارس از سر گرفت و از آن زمان تاکنون ۱۳۵۴۹ نفر را به شهادت رسانده و ۵۷۵۴۲ نفر دیگر را زخمی کرده است و توافق آتش‌بس و تبادل اسرا را که در ژانویه برقرار شده بود، نقض کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور، با پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی