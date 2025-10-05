کارشناس اقتصادی گفت: تمامی فرآیندهای مبتی بر کاغذ و همچنین هزینه ها از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی کاهش و در نهایت حذف می شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسن بنایی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه استفاده از سیستمهای صدور صورتحساب الکترونیکی در سراسر جهان، دیگر صرفاً یک انتخاب برای مدرنسازی نیست؛ بلکه به یک ضرورت استراتژیک برای افزایش شفافیت مالی، کاهش تقلب و دستیابی به منافع اقتصادی کلان تبدیل شده است گفت: بر اساس گزارشهای اخیر، پتانسیل رشد اقتصادی ناشی از پیادهسازی کامل صورتحساب الکترونیکی، بالغ بر ۶۱۶ میلیارد دلار در سطح جهانی برآورد شده است.
وی ادامه داد: بررسی ها و آمارها نشان داده که استفاده از سیستم صدور صورت حساب الکترونیکی نه تنها زمینه ساز تسهیل فرآیندهای اداری شده بلکه زمینه ساز رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها شده است به طوری که صدور صورتحساب الکترونیکی به حذف کامل فرآیندهای مبتنی بر کاغذ، چاپ، بایگانی و ارسال فیزیکی صورتحساب منجر میشود. این امر صرفهجویی قابل توجهی در زمان و هزینههای عملیاتی کسبوکارها ایجاد میکند.
او بیان کرد: استفاده از این سیستم ها خود باعث می شود که مقررات مالیاتی با دقت بسیار بالاتری رعایت شود و از طرف دیگر باعث می شود که جریمههای مالیاتی شرکتها را تا ۲۷ درصد کاهش دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از اساسیترین مزایای صورتحساب الکترونیکی، نقشی است که در مبارزه با فرار مالیاتی و تقلب ایفا میکند گفت: این سیستمها به صورت ذاتی، انطباقپذیری بالایی با مقررات مالیاتی و نظارتی دارند، زیرا دادهها به صورت ساختاریافته و استاندارد بین طرفین و نهادهای دولتی (مانند سازمان امور مالیاتی) مبادله میشوند.
بنایی با اشاره به اینکه فرآیندهای الکترونیکی باعث میشوند که کسبوکارها از طریق دسترسی از راه دور، فرآیند صدور و پرداخت را در هر زمان و مکانی انجام دهند گفت: با اجرای این طرح سرعت صدور، ارسال و پردازش صورتحسابها از ساعتها و روزها به لحظهای کاهش مییابد.