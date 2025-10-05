باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی- گروهی از کوهنوردان مهاجر افغانستانی مقیم ایران به قلههای «لیز»، «لیچه» و «وواریش» از رشتهکوه البرز با ارتفاع حدود ۲۸۰۰ متر صعود کردند.
این برنامه کوهنوردی که حدود ۱۰ ساعت به طول انجامید، با حضور ۲۲ کوهنورد شامل ۱۰ مرد و ۱۲ زن برگزار شد و تحت نظارت محمد ولیزاده، نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران، انجام گرفت.
برگزارکنندگان هدف از این صعود را رساندن صدای مردم افغانستان به جهانیان و یادآوری حقوق اساسی آنان، از جمله آزادی بیان، دسترسی به اینترنت و حق تحصیل بانوان عنوان کردند.
در جریان برنامه، کوهنوردان پرچم افغانستان را بر فراز قلهها برافراشتند و با شعارهایی چون «آزادی برای زنان افغانستان» و «تحصیل، حق همگان است»، از جامعه جهانی خواستند تا در حمایت از مردم افغانستان سکوت نکند.
شرکتکنندگان در پایان صعود، با قرائت بیانیهای، از مسئولان حکومت افغانستان خواستند تا زمینه تأمین حقوق اساسی و انسانی مردم را فراهم کرده و به خواست زنان و جوانان پاسخ دهند.
به گفته مسئولان برگزارکننده، این صعود نمادی از ایستادگی، امید و تلاش مهاجران افغانستانی برای ساخت آیندهای روشنتر بوده و نشان میدهد که نسل جوان افغانستان، با وجود دوری از وطن، همچنان در مسیر مقاومت و پیشرفت گام برمیدارد.