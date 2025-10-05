باشگاه خبرنگاران جوان - سید خداکرم فلاحی درجلسه هماهنگی میز نماد با حضور نمایندگانی از دستگاههای عضو ائتلاف طرح ملی نماد در محل استانداری استان گفت: در راستای ضرورت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، وزیر آموزش پرورش موکدا پیگیر طرح نماد هستند و این نشان از اهمیت جلسات میز نماد دارد تاجایی که هر هفته وی در جلسات میز نماد شخصاً حضور مییابند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: آموزش و پرورش تلاش همه جانبهای را در راستای کاهش و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان دردستور کار دارد.
فلاحی خاطرنشان کرد: ضروری است فرمانداران استان با همت مضاعفی برنامه میز نماد را پیگیری کنند تا شهرستانها نیز در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برنامه ریزیهای موثرتری ارائه دهند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: سامانه مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی دانش آموزان یا همان ((نماد)) از نیمه دوم مهرماه فعال میشود تا دانش آموزان دورههای متوسطه اول و دوم از خدمات این سامانه بهرهمند شوند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس، اظهار کرد: طرح ملی نماد همانند یک سیستم پدافندی عمل میکند این طرح بعد پرورشی آموزش و پرورش است که باید سالها زودتر اجرایی میشد.
سید محمد حسن موسوی، افزود: حضور فرمانداران در جلسات میز نماد امری ضروری است لذا اطلاعات دقیق از کم و کیف آسیبهای اجتماعی موجود در مدارس باید در اختیار فرمانداران قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس، تصریح کرد: کار در حوزههای فرهنگی و اجتماعی بسیار حساس است لذا کوچکترین تغییرات در این حوزه تاثیرگذار خواهد بود.
موسوی ادامه داد: معمولاً آسیبهای اجتماعی اغلب خانوادهها را به اشکال مختلف درگیر کرده است لذا پیشگیری از آسیبها باید اولویت همه دستگاههای عضو ائتلاف طرح ملی نماد باشد.
او خاطرنشان کرد: در این مسیر اگر بتوانیم یک فرد را نجات دهیم چنانکه آموزههای دینی میگوید، نجات تمام بشریت است.
قاسم بانشی؛ رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان اداره کل آموزش و پرورش فارس، هم گفت: فرمانداران استان برگزاری منظم میز نماد را در اولویت کاری خود قرار دهند وبرای هرچه بهتر اجراشدن وحضور فعال دستگاههای عضو ائتلاف طرح ملی نماد، برای مدیران مربوطه ابلاغ صادر کنند.
منبع: آموزش و پرورش فارس