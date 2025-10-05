آبشار بیشه در استان لرستان در پاییز با رنگ‌های گرم و طلایی، منظره‌ای کم‌نظیر خلق می‌کند. ایستگاه راه‌آهن بیشه با درختان پاییزی اطرافش، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برای گردشگران رقم می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- آبشار بیشه یکی از مشهورترین آبشارهای لرستان است که در دل طبیعتی خوش‌آب‌وهوا و سرسبز جای گرفته است.

 بازدید از این آبشار در فصل‌های سرد کوهستانی دشوار است، اما پاییز بهترین زمان برای تماشای آن است؛ فصلی که طبیعت با رنگ‌های گرم و چشم‌نواز خود، منظره‌ای بی‌نظیر به وجود می‌آورد.

ایستگاه راه‌آهن بیشه؛ پل تاریخی و زیبایی پاییزی

ایستگاه راه‌آهن بیشه در پاییز با برگ‌های رنگارنگ درختان اطرافش، تصویری چشم‌نواز و شاعرانه می‌سازد.

این ایستگاه علاوه بر اینکه راه‌آهن لرستان را به شبکه سراسری کشور متصل می‌کند، به یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه تبدیل شده است. مسافران می‌توانند هنگام عبور از این ایستگاه از زیبایی آبشار بیشه نیز لذت ببرند.

خط راه‌آهن بیشه درود، کوتاه‌ترین خط ریلی ایران با ۱۱ ایستگاه است و مسیر ۱۵۵ کیلومتری آن شامل ایستگاه‌هایی مانند مومن‌آباد، رودک، قارون، بیشه، سپیددشت و چمسنگر می‌شود. این مسیر علاوه بر جنبه حمل‌ونقل، فرصت دیدن مناظر طبیعی بی‌نظیر از جمله آبشار بیشه را برای مسافران فراهم می‌آورد.

پاییز، بهترین زمان سفر به بیشه

اقلیم کوهستانی بیشه، زمستان‌های سردی دارد و بازدید از این منطقه در این فصل دشوار است. به همین دلیل پاییز با هوای مطبوع و منظره‌های طلایی، بهترین فرصت برای سفر به بیشه، ثبت عکس و تجربه طبیعت ناب زاگرس محسوب می‌شود.

