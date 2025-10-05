معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: با بهره برداری از قطعه ۷ آزاد راه شیراز_اصفهان شاهد صرفه جویی ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل این شرکت با اشاره به نقش راهبردی آزادراه شیراز- اصفهان در شبکه ملی حمل‌ونقل گفت: آزادراه اصفهان–شیراز بخشی از راهگذر مهم شمال–جنوب کشور است که با هدف اتصال بنادر شمالی از جمله بندر انزلی به بنادر جنوبی همچون بندر بوشهر اجرا شده و نقش کلیدی در تسهیل ارتباطات، کاهش زمان سفر و ارتقای ایمنی تردد دارد.

وی افزود: توسعه راهگذرهای شمال–جنوب و شرق–غرب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رشد اقتصادی و متوازن کشور است و آزادراه اصفهان–شیراز با کوتاه‌سازی مسیر و کاهش حدود ۱۲۰ دقیقه‌ای زمان سفر، در افزایش ایمنی و صرفه‌جویی انرژی نقش چشمگیری دارد.

بازوند تاکید کرد: این آزادراه دو مرکز مهم استان‌های فارس و اصفهان را به‌صورت مستقیم به هم متصل می‌کند و با ایجاد میانبری جدید، ۱۳۴ کیلومتر از مسیر سفر کاسته و ۱۲۰ دقیقه زمان سفر را کاهش می‌دهد. این موضوع در کنار صرفه‌جویی سالانه ۱۳۶ میلیون لیتر سوخت، تحولی بزرگ در شبکه حمل‌ونقل ملی به شمار می‌آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:  آزادراه شیراز - اصفهان نه‌تنها بعد فنی و حمل‌ونقلی دارد، بلکه تأثیر اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز خواهد داشت. کاهش سالانه ۵۵۰ نفر از کشته‌ها و مجروحان سوانح رانندگی، صرفه‌جویی اقتصادی بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال در سال و رونق گردشگری بین دو قطب فرهنگی و تاریخی کشور از جمله دستاوردهای ملموس این پروژه است.

وی با اشاره به ارزش روز قطعه هفتم این پروژه اظهار کرد: ارزش روز این قطعه ۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجرا شده که از همکاری ارزشمند آنان قدردانی می‌کنیم.

بازوند تأکید کرد: ارتقای ایمنی جاده‌ای از اهداف اصلی این پروژه است و بهره‌برداری از آزادراه اصفهان–شیراز می‌تواند از بروز صدها تصادف و تلفات جاده‌ای پیشگیری کند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، آزاد راه
خبرهای مرتبط
محدودیت ترافیکی شمال کشور پایان هفته اعلام شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد؛
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
آورده متقاضیان تکمیل شد، اما واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده نشد
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار+ فیلم
بهره‌برداری از ۲۸ هزار و ۹۱۲ واحد مسکونی در کل کشور+ فیلم
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم
تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
قیمت هرکیلو دام سبک ۳۰۰ هزارتومان
با مصوبه حذف ۴صفر هر ریال معادل ۱۰۰ قران شد+فیلم
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
آخرین اخبار
ستاد ملی برای اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تشکیل خواهد شد+ فیلم
ایستگاه‌های هواشناسی به ۴ هزار عدد رسید
ناترازی‌های اقتصادی و مشکلات سیستم بانکی از جمله چالش‌های بلندمدت اقتصاد
۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی زیر پوشش خدمات ناوبری هوایی ایران است
۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد شد
۹۸ درصد مرغ مصرفی کشور مرغ گرم است
امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه حمل ریلی میان ایران، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
کارت الکترونیک آرد جامعه عشایر به زودی اجرا می‌شود/تخصیص ۳ همت اعتبار برای رفع تنش آبی جامعه عشایر + فیلم
سرمایه‌گذاری ۹ همتی بخش خصوصی در صنعت هوایی/ ۲هزار و ۱۰۰ صندلی پرواز اضافه شد
مصرف ۴۰ درصد بنزین در ۵ استان کشور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
تداوم عرضه اسکناس ارز توسط بانک مرکزی
با مصوبه حذف ۴صفر هر ریال معادل ۱۰۰ قران شد+فیلم
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار+ فیلم
گام سوم دولت با افتتاح ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شد
چالش‌های برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ ارائه‌ درخواست تمدید مهلت برگزاری مجامع به شورای عالی بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴
تغییر روزانه شاخص‌های تعدیل قیمتی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن+ فیلم
بهره‌برداری از ۲۸ هزار و ۹۱۲ واحد مسکونی در کل کشور+ فیلم
۲۵ میلیارد متر مکعب آب صرف تولید سبزی و صیفی می‌شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد+ جدول
قیمت هرکیلو دام سبک ۳۰۰ هزارتومان
ایران فاقد بانک مرکزی مستقل است/ کسری بودجه عامل اصلی تورم
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
آورده متقاضیان تکمیل شد، اما واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده نشد
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده